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15:36 (мск), источник: Volga News

РЖД пустит прямой рейс из Самары в Абхазию

С 31 мая из Самары в Сухум и обратно можно будет добраться на поезде № 487/488, который раньше следовал по направлению «Самара — Новороссийск». Билеты уже можно приобрести в кассах «Самараинтур», сообщает пресс-служба турфирмы.

Поезд будет отправляться в 16:42 из Самары по московскому времени и прибывать через два дня в 20:35 в Сухум. Таким образом время в пути составит два дня и четыре часа.

Билеты на 31 мая уже распроданы. Следующий рейс поезд совершит 7 июня.

Согласно тарифам, представленным на сайте РЖД, билет в плацкартном вагоне стоит примерно 3300 рублей, в купе — 5700 тыс. рублей, а за поездку в люксе придется заплатить почти 11 500 рублей.

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