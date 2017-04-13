РЖД пустит прямой рейс из Самары в Абхазию

Поезд будет отправляться в 16:42 из Самары по московскому времени и прибывать через два дня в 20:35 в Сухум. Таким образом время в пути составит два дня и четыре часа.

Билеты на 31 мая уже распроданы. Следующий рейс поезд совершит 7 июня.

Согласно тарифам, представленным на сайте РЖД, билет в плацкартном вагоне стоит примерно 3300 рублей, в купе — 5700 тыс. рублей, а за поездку в люксе придется заплатить почти 11 500 рублей.