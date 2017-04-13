Массивная спутниковая тарелка приземлилась в одном из алматинских дворов

Конструкция упала с крыши многоэтажки прямо перед подъездом в микрорайоне «Жетысу-3», едва не покалечив стоявших рядом людей.

«Это произошло примерно в два часа дня. Мы стояли возле подъезда и тарелка с грохотом упала прямо рядом с нами! Хорошо, что мы были под козырьком, и рядом не было маленьких детей, они обычно всегда здесь гуляют перед подъездом. Тарелка весит примерно 10 килограммов, диаметром около полутора метров», — рассказал один из них Василий Хомяков.

Также, по его словам, рядом с подъездом стояло авто, хозяин которого сразу отогнал его на безопасное расстояние.