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15:40 (мск), источник: Volga News

Стало известно когда в Самаре отключат отопление

В Самаре завершается отопительный сезон. Его итоги подвели в четверг, 13 апреля, на пресс-конференции.

Как рассказал заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Коробков, отопительный сезон в этом году прошел без серьезных происшествий.

«На горячую линию было в пять раз меньше обращений по сравнению с тем, что было два года назад, — говорит Коробков. — И в два раза меньше обращений по сравнению с прошлым годом. За время отопительного сезона аварий и ЧП не было. Были технологические нарушения, которые в рабочем порядке устранялись аварийными службами в положенные сроки. Таких технологических нарушений по сравнению с 2015 годом было на 10% меньше».

Также он напомнил, что сейчас в городе проходят температурные испытания тепловых сетей, которые продлятся еще некоторое время.

«Для окончания отопительного сезона по закону нужно, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже восьми градусов, — сказал Алексей Коробков. — Мы предполагаем, что отопление отключат 26 апреля. Но все зависит от погоды».

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