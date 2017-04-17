Цвет нации: имперская Россия на первых цветных фотографиях С. Прокудина-Горского

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Сергей Прокудин-Горский был по образованию химиком, но всю свою жизнь посвятил развитию фотографии.

Сартянка. Самарканд. 1911 год | Источник: The Library of Congress

Результатом его исследований стали три камеры с использованием красного, синего и зеленого фильтров (метод трехцветной фотографии), лучший на тот момент в мире сенсибилизатор для проявки снимков и печати диапозитивов.

Мельницы (в Ялуторовском уезде Тобольской губернии). 1912 год. | Источник: The Library of Congress

Целью фотографа было ознакомление школьников с огромной и разнообразной историей, культурой и модернизацией империи при помощи его «оптических цветных проекций».

Художественное литье в городке Касли — металлургический завод в самом центре Уральских гор, между Екатеринбургом и Челябинском. 1910 год | Источник: The Library of Congress

Николай II поддержал инициативу Прокудина-Горского и выделил ему специально оборудованный железнодорожный вагон с темной комнатой, а также два разрешения, обеспечивающих доступ в запретные зоны и содействие со стороны бюрократических кругов империи.

Стрелочник-башкир (у Усть-Катава). 1910 год | Источник: The Library of Congress