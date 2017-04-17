Цвет нации: имперская Россия на первых цветных фотографиях С. Прокудина-Горского

Сергей Прокудин-Горский был по образованию химиком, но всю свою жизнь посвятил развитию фотографии.
Результатом его исследований стали три камеры с использованием красного, синего и зеленого фильтров (метод трехцветной фотографии), лучший на тот момент в мире сенсибилизатор для проявки снимков и печати диапозитивов.
Целью фотографа было ознакомление школьников с огромной и разнообразной историей, культурой и модернизацией империи при помощи его «оптических цветных проекций».
Николай II поддержал инициативу Прокудина-Горского и выделил ему специально оборудованный железнодорожный вагон с темной комнатой, а также два разрешения, обеспечивающих доступ в запретные зоны и содействие со стороны бюрократических кругов империи.
Результатом путешествия стали сотни снимков страны, еще не знающей о существовании Ленина.
Сергей Прокудин-Горский уехал из России в 1918 году, после революции, и окончательно поселился в Париже, где умер в 1944 году. Частично уцелевшая коллекция его уникальных снимков была куплена у наследников в 1948 году Библиотекой Конгресса США и долгое время оставалась неизвестной широкой публике.