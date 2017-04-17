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13:30 (мск), источник: Афиша Daily

Цвет нации: имперская Россия на первых цветных фотографиях С. Прокудина-Горского

Фотограф и химик, учившийся у Менделеева, изобрел собственный метод трехцветной фотографии в начале ХХ века и убедил Николая II совершить железнодорожный тур по империи. Итогом длительного путешествия стала фотолетопись дореволюционной России, которая сейчас хранится в Библиотеке Конгресса США.

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18
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Сергей Прокудин-Горский был по образованию химиком, но всю свою жизнь посвятил развитию фотографии.

Сартянка. Самарканд. 1911 год | Источник: The Library of Congress

Результатом его исследований стали три камеры с использованием красного, синего и зеленого фильтров (метод трехцветной фотографии), лучший на тот момент в мире сенсибилизатор для проявки снимков и печати диапозитивов.

Мельницы (в Ялуторовском уезде Тобольской губернии). 1912 год. | Источник: The Library of Congress

Целью фотографа было ознакомление школьников с огромной и разнообразной историей, культурой и модернизацией империи при помощи его «оптических цветных проекций».

Художественное литье в городке Касли — металлургический завод в самом центре Уральских гор, между Екатеринбургом и Челябинском. 1910 год | Источник: The Library of Congress

Николай II поддержал инициативу Прокудина-Горского и выделил ему специально оборудованный железнодорожный вагон с темной комнатой, а также два разрешения, обеспечивающих доступ в запретные зоны и содействие со стороны бюрократических кругов империи.

Стрелочник-башкир (у Усть-Катава). 1910 год | Источник: The Library of Congress

Результатом путешествия стали сотни снимков страны, еще не знающей о существовании Ленина.

Сергей Прокудин-Горский уехал из России в 1918 году, после революции, и окончательно поселился в Париже, где умер в 1944 году. Частично уцелевшая коллекция его уникальных снимков была куплена у наследников в 1948 году Библиотекой Конгресса США и долгое время оставалась неизвестной широкой публике.

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