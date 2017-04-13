Пути «фиолетовой» линии метро Москвы подготовили к запуску поезда нового поколения
Перед запуском поезда «Москва» была проведена масштабная заменена шпал и соединительных узлов.
Перед запуском поезда «Москва» была проведена масштабная заменена шпал и соединительных узлов.
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Масштабные
«Более 3,5 тыс. специалистов метрополитена в течение двух лет проводили работы по обновлению инфраструктуры
По словам Ликсутова, кабина в поезде «Москва» спроектирована с учетом советов самих машинистов. Она намного комфортнее, просторнее на 15% и оснащена самыми современными техническими средствами.
«При разработке кабины действующие машинисты внесли множество предложений, касающихся компоновки пульта управления и создания комфортных условий труда. Там новое ортопедическое кресло, кабина спроектирована так, чтобы все самое необходимое всегда было под рукой. Для удобства микрофон в кабине поезда «Москва» работает по принципу «свободные руки», — отметил заммэра.
Кроме того, машинисты получат дополнительный контроль над ситуацией как внутри, так и снаружи состава. Они смогут выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении. По сравнению с вагонами предыдущих поколений, камер стало больше в несколько раз.
Дата запуска поезда
Поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года, 10 апреля завершились приемочные испытания и
По итогам приемочных испытаний было принято решение о полном соответствии составов нового поколения всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров. Выход поезда «Москва» на