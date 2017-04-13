Пути «фиолетовой» линии метро Москвы подготовили к запуску поезда нового поколения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Масштабные ремонтно-профилактические работы проводились в течение двух лет на 25 км путей Таганско-Краснопресненской линии столичного метро перед запуском поездов нового поколения «Москва». Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, кабина в поезде «Москва» спроектирована с учетом советов самих машинистов. Она намного комфортнее, просторнее на 15% и оснащена самыми современными техническими средствами.

«Более 3,5 тыс. специалистов метрополитена в течение двух лет проводили работы по обновлению инфраструктуры Таганско-Краснопресненской линии для подготовки к запуску поезда “Москва”. Для повышения безопасности движения перед запуском поезда нового поколения масштабные ремонтно-профилактические работы проводились на 25 км путей. Были заменены более тысячи шпал, столько же соединительных узлов, на перегонах станций установлено порядка 200 светильников, которые используются при ночных профилактических осмотрах путей», — сказал заммэра.

Вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста.

Вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста.

«При разработке кабины действующие машинисты внесли множество предложений, касающихся компоновки пульта управления и создания комфортных условий труда. Там новое ортопедическое кресло, кабина спроектирована так, чтобы все самое необходимое всегда было под рукой. Для удобства микрофон в кабине поезда «Москва» работает по принципу «свободные руки», — отметил заммэра.

Кроме того, машинисты получат дополнительный контроль над ситуацией как внутри, так и снаружи состава. Они смогут выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении. По сравнению с вагонами предыдущих поколений, камер стало больше в несколько раз.

Дата запуска поезда

Поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года, 10 апреля завершились приемочные испытания и пуско-наладочные работы. В течение нескольких месяцев новые составы проходили комплекс различных испытаний на линиях метро. Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации.