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17:16 (мск), источник: ТАСС

Пути «фиолетовой» линии метро Москвы подготовили к запуску поезда нового поколения

Перед запуском поезда «Москва» была проведена масштабная заменена шпал и соединительных узлов.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Масштабные ремонтно-профилактические работы проводились в течение двух лет на 25 км путей Таганско-Краснопресненской линии столичного метро перед запуском поездов нового поколения «Москва». Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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«Более 3,5 тыс. специалистов метрополитена в течение двух лет проводили работы по обновлению инфраструктуры Таганско-Краснопресненской линии для подготовки к запуску поезда “Москва”. Для повышения безопасности движения перед запуском поезда нового поколения масштабные ремонтно-профилактические работы проводились на 25 км путей. Были заменены более тысячи шпал, столько же соединительных узлов, на перегонах станций установлено порядка 200 светильников, которые используются при ночных профилактических осмотрах путей», — сказал заммэра.

По словам Ликсутова, кабина в поезде «Москва» спроектирована с учетом советов самих машинистов. Она намного комфортнее, просторнее на 15% и оснащена самыми современными техническими средствами.

Вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста.

«При разработке кабины действующие машинисты внесли множество предложений, касающихся компоновки пульта управления и создания комфортных условий труда. Там новое ортопедическое кресло, кабина спроектирована так, чтобы все самое необходимое всегда было под рукой. Для удобства микрофон в кабине поезда «Москва» работает по принципу «свободные руки», — отметил заммэра.

Кроме того, машинисты получат дополнительный контроль над ситуацией как внутри, так и снаружи состава. Они смогут выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении. По сравнению с вагонами предыдущих поколений, камер стало больше в несколько раз.

Дата запуска поезда

Поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года, 10 апреля завершились приемочные испытания и пуско-наладочные работы. В течение нескольких месяцев новые составы проходили комплекс различных испытаний на линиях метро. Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации.

По итогам приемочных испытаний было принято решение о полном соответствии составов нового поколения всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров. Выход поезда «Москва» на Таганско-Краснопресненскую линию состоится 14 апреля после прохождения финальных эксплуатационных проверок. В течение года в московском метро появятся 33 таких поезда.

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