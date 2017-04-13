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15:56 (мск), источник: Интерфакс

Папа римский совершит обряд омовения ног бывших мафиози

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск проведет традиционный обряд омовения ног бывшим мафиози в тюрьме города Пальяно (провинция Фрозиноне), сообщили в четверг итальянские СМИ.

Источник: AP 2017

В ходе обряда папа Франциск омоет, высушит и поцелует ноги нескольких заключенных — бывших членов мафии, раскаявшихся в своих преступлениях.

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«У всех есть право на ошибку. Мы все ошибались, так или иначе», — сказал понтифик в интервью итальянской газете La Repubblica. Папа Франциск также отметил «недостаточную веру в реабилитацию и реинтеграцию (бывших заключенных — ИФ) в общество» со стороны общественности.

Омовение ног является традиционным, укоренившимся в богослужебной практике ряда христианских церквей, обрядом. В Евангелии описано омовение ног апостолов, которое совершил Иисус Христос перед Тайной Вечерей в Сионской горнице в Иерусалиме.

Возглавив в 2013 году Римско-Католическую церковь, папа Франциск первым решил вынести обряд омовения ног за пределы Ватикана. Так, в 2013 году в преддверии Пасхи он омыл ноги несовершеннолетним правонарушителям в колонии, в 2014 году — престарелым и инвалидам, в 2015 году — заключенным в тюрьме, а в 2016 году — подопечным центра для иммигрантов.

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