Папа римский совершит обряд омовения ног бывших мафиози
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск проведет традиционный обряд омовения ног бывшим мафиози в тюрьме города Пальяно (провинция Фрозиноне), сообщили в четверг итальянские СМИ.
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск проведет традиционный обряд омовения ног бывшим мафиози в тюрьме города Пальяно (провинция Фрозиноне), сообщили в четверг итальянские СМИ.
В ходе обряда папа Франциск омоет, высушит и поцелует ноги нескольких заключенных — бывших членов мафии, раскаявшихся в своих преступлениях.
«У всех есть право на ошибку. Мы все ошибались, так или иначе», — сказал понтифик в интервью итальянской газете La Repubblica. Папа Франциск также отметил «недостаточную веру в реабилитацию и реинтеграцию (бывших заключенных — ИФ) в общество» со стороны общественности.
Омовение ног является традиционным, укоренившимся в богослужебной практике ряда христианских церквей, обрядом. В Евангелии описано омовение ног апостолов, которое совершил Иисус Христос перед Тайной Вечерей в Сионской горнице в Иерусалиме.
Возглавив в 2013 году