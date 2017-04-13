Пермским деревянным богам нашли место с видом на Каму

Казарма не вариант

Переезд деревянных богов и других коллекций в здание спального корпуса военного училища на Окулова, 4, можно считать, отменен. В случае его реализации галерею ждало стеснение со всех сторон — музею пришлось бы размещать экспозицию, подгоняя экспонаты по размеру, а не исходя из идейно-художественных принципов и секретов построения музейных экспозиций.

— Самое печальное — отсутствует возможность развития музея как одного из средоточий смысла существования города, — говорит директор галереи Юлия Тавризян. — Это значит, что существующее здание не даст нам окончательного решения. Спустя некоторое время поиск дома для учреждения снова появится в повестке дня. Между тем задача, которую мы призваны решить, — это не переезд коллекций сам по себе, не освобождение собора, а создание в Перми нового культурного центра.

Мечта о Миле

В случае с переездом на место «телефонки» таких проблем нет, хотя встают другие. Места тут — стройся не хочу. Участок находится в собственности края, выкупать его не нужно. А, как подтвердил эксперт «ВерхнекамТИСИЗ» Владимир Флотский, и по гидрогеологическим условиям площадка подходит практически идеально.

Главный недостаток тут другой — недостаточная транспортная и пешеходная доступность. Сегодня по улице Окулова вообще не ходит общественного транспорта. Однако известно, что с окончанием реконструкции центральной набережной городские власти планируют реновацию и этого участка.

Размещение здесь художественного музея, а по соседству невдалеке — второго зала Театра оперы и балета возвращает Пермь к идее Музейной, или Культурной, мили. Этот маршрут так и не был создан — его инициатор губернатор Олег Чиркунов покинул свой пост (в апреле 2012. — прим.ред.).

Перестройка невозможна

А вот зданием дворца культуры телефонного завода придется пожертвовать. Только это не повод для переживаний. По словам ректора института культуры Людмилы Дробышевой-Разумовской, ее вуз присматривался к «телефонке», но довольно скоро отказался от замысла разместить там учебный студенческий театр.

— Когда мы вошли в подвал, поразились, как стремительно здание могло прийти в аварийное состояние, — сказала ректор. — Мы отказались и больше о нем не думали.

Таким образом, дом для галереи придется строить заново. По данным руководства учреждения, строительство с нуля займет столько же времени, сколько приспособление существующего здания.

При этом готового проекта на столе не лежит. Однако, учитывая, что при проведении международного конкурса архитектурных концепций в 2008 году и российские, и зарубежные зодчие площадку оценили положительно, не исключено возвращение к одному из тех замыслов.

— Среди них, например, был сказочный концепт здания в виде радуги, перекинувшейся над водой и опирающейся одним концом на эту площадку, другим — на насыпанный остров посреди реки, — говорит Тавризян. — Красиво, эффектно, амбициозно, но вряд ли реализуемо.

Храм. Культуры

Обсуждение вопроса нового места для переезда галереи опять отдаляет момент, когда в Спасо-Преображенском соборе снова пойдут службы. Но директор «Театра-Театра» Анатолий Пичкалев призывает не бояться голосов недовольных.

— Надо толково, терпеливо объяснять, что галерея сама по себе тоже храм. Храм искусства, — считает он. — Ждали без малого девяносто лет, подождут еще года три-четыре.

В случае если ни на одной стадии новые планы не будут буксовать, в 2023 году, к своему 300-летию, город получит новый культурно-туристический ансамбль и кафедральный собор.

Справка «РГ».

Пермская государственная художественная галерея, считающаяся одним из крупнейших собраний искусства за пределами столиц, с 1932 года располагается в здании Спасо-Преображенского, прежде кафедрального, собора. В 2011 году храм был возвращен церкви, и сегодня музей находится там на правах безвозмездного пользования.

За последние 40 с лишним лет было подано около сорока предложений о переносе музея в другое место. Дважды объявлялся конкурс среди архитекторов, всероссийский и международный.

За 83 года, что галерея находится в соборе, ее коллекция выросла в двадцать пять раз, при том что экспозиция так и занимает 1935 квадратных метров, а фондохранилище располагает всего 510. Собрание насчитывает более 52 тысяч экспонатов, таким образом, на один квадратный метр площади приходится 60 единиц хранения.