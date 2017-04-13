Дочь Никиты Михалкова вошла в жюри омского кинофестиваля «Движение»

Стало известно, что жюри основного конкурса возглавит режиссер Алексей Попогребский. Короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, а документальный конкурс будет судить жюри под председательством режиссера Алексея Федорченко.

В жюри программы «Движение. Вперед» также войдут одна из самых популярных актрис отечественного кино Анна Михалкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, оператор Алишер Хамидходжаев, генеральный директор канала «ТВ-3» и заместитель генерального продюсера телеканала «ТНТ» Валерий Федорович.

Вместе с Сабиной Еремеевой программу короткометражного конкурса «Движение. Начало» оценят популярные актеры Кристина Бабушкина и Егор Корешков, режиссер Роман Прыгунов, а также востребованный молодой оператор Михаил Хасая. В жюри конкурса документальных фильмов «Движение. Жизнь» наряду с Алексеем Федорченко вошли режиссер Александр Расторгуев, продюсер Юлия Мишкинене, актриса Ольга Сутулова и кинокритик Лариса Малюкова.

Фестиваль «Движение» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральным продюсером — Полина Зуева, программным директором — кинокритик Стас Тыркин. Накануне была объявлена конкурсная программа фестиваля.