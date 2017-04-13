Росздравнадзор по РТ: В Татарстане участились случаи навязывания медуслуг по телефону

В частности, сомнительные фирмы по телефону приглашают татарстанцев к участию в федеральной программе согласно выделенным квотам на регион, для оказания медицинской услуги по программе обязательного медицинского страхования (и только по предъявлению паспорта и полиса ОМС), а также для участия в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

«Заманивают скидками, предложениями по квотам, говорят о том, что услуга оказывается бесплатно, только приносите паспорт и полис в обязательном порядке. Некоторые фирмы позиционируют себя как дистрибьюторы определенных раскрученных в России программ, в частности, это программа “Диета Елены Малышевой”», — отметила Любовь Шайхутдинова.

Наличие паспорта и полиса ОМС является обязательным условием для посещения подобных фирм. Как выясняется, в последующем паспорт необходим для составления кредитного договора.

В настоящее время наиболее часто однотипные обращения с жалобой на заманивание клиентов по телефону, заключение кредитного договора, представление услуг ненадлежащего качества поступают на следующие медицинские учреждения: ООО «Виталия», ООО «Созвездие», ООО «Медицина плюс», ООО «Орион» (брендовое название «Живи здорово»), ООО «Сафар», ООО «Идеалия», ООО «Образ» (Набережные Челны), ООО «Амадей».

Все вышеперечисленные учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности по видам работ (услуг): косметология, диетология, мануальная терапия, сосудисто-сердечная хирургия. Однако при наличии лицензии на медицинскую деятельность в данных учреждениях происходит смешение медицинских и бытовых услуг, а в договоре на предоставление услуг прописывается, что данные услуги являются бытовыми и используются изделия бытового назначения (соответствующим образом зарегистрированные).

Так, ООО «Созвездие», переименованное в ООО «Виталия», представляет услуги по генетическому тестированию «Обмен веществ» (ориентировочная стоимость 20 — 25 тыс. рублей), тестирование проводится в биоинженерной лаборатории ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и ООО «МВМ-Диагностик», выдается результат комплексной оценки генотипа (входит план диеты и упражнений). Тогда как в данных учреждениях лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствует.