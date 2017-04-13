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17:20 (мск), источник: ТАСС

Рукопись Анны Ахматовой продана на аукционе в Москве за 1,4 млн рублей

18-страничный документ содержит авторские пометки и комментарии на полях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Рукопись «Поэмы без героя» Анны Ахматовой приобретена почти вдвое выше первоначальной оценки — за 1,45 млн рублей на состоявшихся в Москве торгах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

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«Документ состоит из 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях. Ахматова готовила произведение к публикации в журнале “Новый мир” в 1962 году. Однако полный его текст при жизни автора так и не был напечатан. При первоначальной стоимости лота в 800 тыс. рублей, он был продан за 1,45 млн рублей», — говорится в сообщении.

Еще один топ-лот — подборка рукописей, личных фотографий и автографов Сергея Есенина, оцененный экспертами в 18−20 млн рублей, нового владельца на этом аукционе не нашел.

Зато в четыре раза выше эстимейта — за 2,1 млн рублей вместо 500 тыс. приобрели рукопись стихотворения «Жиды» Льва Мея 1860 года, на обороте которой оставлена подпись «От автора моему отцу». За 1,25 млн рублей были проданы два лота — книга Николая Гумилева «Костер» (1918 год) с дарственной надписью в адрес библиофила и искусствоведа Эриха Голлербаха и журнал «Почта духов», издаваемый Иваном Крыловым в 1802 году.

Следующие торги «Россия — Франция. Редкие французские книги XV — первой половины XX века» «Литфонд» проведет 20 апреля.

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