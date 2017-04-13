Накануне Пасхи челябинские полицейские с собаками проверят храмы и церкви

Полицейские накануне Пасхи проверят все челябинские храмы и церкви, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В целях обеспечения безопасности южноуральцев сотрудники полиции с применением технических средств и служебных собак обследуют помещения.

«На всех мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции. Всего будет задействовано 275 сотрудников. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут работать дополнительные посты ГИБДД», — рассказывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Челябинску Кирилл Золочевский.