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16:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Накануне Пасхи челябинские полицейские с собаками проверят храмы и церкви

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут работать дополнительные посты ГИБДД.

Полицейские накануне Пасхи проверят все челябинские храмы и церкви, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В целях обеспечения безопасности южноуральцев сотрудники полиции с применением технических средств и служебных собак обследуют помещения.

«На всех мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции. Всего будет задействовано 275 сотрудников. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут работать дополнительные посты ГИБДД», — рассказывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Челябинску Кирилл Золочевский.

Напомним, после теракта в Санкт-Петербурге и случая в Ростове-на-Дону в Челябинске приняли дополнительные меры — обучили персонал образовательных и медицинских учреждений, как действовать при обнаружении посторонних подозрительных предметов.

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