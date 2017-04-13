Пасхальный уикенд, парад трамваев и немного искусства
Чем заняться в Москве 15 и 16 апреля.
Чем заняться в Москве 15 и 16 апреля.
В ближайшие выходные Москва будет отмечать Пасху всевозможными способами. Жителей столицы ждут многочисленные концерты, театрализованные представления,
Для тех, кто не собирается посвящать свободное время поиску пасхальных кроликов и поеданию куличей, мы подготовили отдельную программу: они могут отправиться на новую выставку, открывшуюся в Третьяковской галерее, или прогуляться до Чистопрудного бульвара, где состоится Парад Трамваев.
Пасхальный дар
С 12 по 23 апреля в столице пройдет фестиваль «Пасхальный дар». На 24 площадках в центре города посетителей ждут многочисленные концерты, театрализованные представления, увлекательные творческие занятия и кулинарные
Концерты
Послушать живую музыку можно будет и на других площадках «Пасхального дара». В репертуаре этой весны — классика, фолк и
На Тверской площади в выходные и праздничные дни со сцены будет звучать русский фолк в исполнении модных и зажигательных
На Новом Арбате концерты также будут проходить в выходные и праздничные дни. Здесь гостей фестиваля ждут выступления модных клубных групп, исполняющих
Выставки
На фестивале «Пасхальный дар» одновременно будут работать восемь выставок, изучая которые горожане узнают много интересного о повседневной жизни Москвы далекого прошлого.
Так, на территории между Манежной площадью и площадью Революции откроется экспозиция «Московские исторические кварталы» с копиями старинных фотографий, афиш и исторических документов, посвященных традициям празднования Пасхи и истории московских меценатов.
На площади Революции, в сквере у памятника Карлу Марксу будет работать историческая выставка «Москва — центр интеллектуальной культуры
В Камергерском переулке появится
Экспозиция на Арбате расскажет о гастрономических традициях, о московских весенних балах и о самых знаменитых исторических и литературных гостиных, собиравших блистательную публику.
На площадках на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре горожанам покажут «Утраченные колокольни Москвы». На архивных фотографиях можно будет увидеть колокольни Богоявленского,
Экскурсии
В рамках проекта «Гуляем по Москве» гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут посетить около 70 экскурсий по авторским маршрутам от профессиональных историков и москвоведов. Прогулки пройдут почти во всех округах столицы и будут посвящены традициям празднования Светлого Воскресения, старейшим московским монастырям, столичным обычаям, связанным с праздником Пасхи.
Специально к празднику подготовлено несколько премьер: 15 апреля впервые состоятся прогулки «Великий Посад: монахи, печатники и старые паны» и «Булгаковский почерк Москвы».
Кулинарные
Все гости фестиваля смогут не только угоститься блюдами постной и праздничной кухни, но и научиться их готовить.
Для взрослых и детей свои двери откроют сразу четыре кулинарные школы: в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в Климентовском переулке и на Новом Арбате. В роли преподавателей — известные столичные
15 апреля главной темой занятий станет историческая кулинария. Специалисты по истории русской гастрономии научат всех желающих печь пасхальный подовый кулич по рецепту XVI века.
Кроме того, в расписании занятий — множество «сладких»
Пасха в парках
Основные мероприятия в честь Пасхи в столичных парках пройдут 15 и 16 апреля. Отправиться на прогулку стоит в эти дни в Парк Горького, сад «Эрмитаж», Кузьминки, Перовский, Сад им. Баумана, Таганский, парк Победы на Поклонной горе.
15 апреля в Лектории главного входа в Парк Горького и в воскресенье в Зеленой школе
15 и 16 апреля посетителей сада «Эрмитаж» ждет «Пасхальная карусель» из разноцветных лент и другие игры. Для детей проведут серию тематических занятий: украшение кексов и пряников, пасхальных открыток и подставок для яиц. В воскресенье пройдет концерт и
В парке Победы на Поклонной горе оба дня будут выступать фольклорные ансамбли. Кроме того, в течение двух дней здесь пройдут
В Воронцовском парке гостей ждут уроки по колокольному звону, сказочный квест и веселые спортивные игры. В парке «Садовники» в воскресенье с 12:00 до 14:00 на детской площадке гости познакомятся с традиционной пасхальной игрой — скатыванием больших крашеных яиц с горки. Главное правило — выбить как можно больше расставленных на площадке кеглей. В парке развернется нарядная фотозона с пасхальным деревом.
Парад трамваев
15 апреля, в субботу, в столице пройдет очередной Парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в городе. Мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центральным улицам Москвы, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества — выставка уникальных транспортных средств.
На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон «Ф» 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно будет осмотреть, сфотографировать и посетить. Рядом с каждым из них гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох.
Юным посетителям предложат изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослым — принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, на Чистопрудном бульваре будет установлена сцена, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы.
Выставка «Дмитрий Жилинский. Ближний круг»
13 апреля в Третьяковской галерее открылась выставка известного художника Дмитрия Дмитриевича Жилинского. Жилинский много работал в портретном жанре. Стремясь запечатлеть облик выдающихся личностей своей эпохи, с которыми он дружил или был непосредственно знаком, живописец наделял портретными чертами героев не только первого, но и второго и третьего планов.
Также он был известен не только в России. В 1990-е годы он создал цикл парадных портретов членов королевской семьи Дании, представленных в тронных помещениях королевского дворца в Копенгагене. На выставке можно увидеть выполненный им эскиз портрета королевы Дании Маргрете II.
Темы многих произведений, представленных на выставке, носят личный характер, они связаны с биографией художника и с судьбами близких друзей. Всего в экспозиции представлено 25 работ: 16 живописных произведений и 9 рисунков. Выставка будет работать до 2 июля 2017 года.