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17:35 (мск), источник: Мослента

Пасхальный уикенд, парад трамваев и немного искусства

Чем заняться в Москве 15 и 16 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие выходные Москва будет отмечать Пасху всевозможными способами. Жителей столицы ждут многочисленные концерты, театрализованные представления, мастер-классы и викторины. В традиционном еженедельном обзоре МОСЛЕНТА собрала самые интересные из них.

Для тех, кто не собирается посвящать свободное время поиску пасхальных кроликов и поеданию куличей, мы подготовили отдельную программу: они могут отправиться на новую выставку, открывшуюся в Третьяковской галерее, или прогуляться до Чистопрудного бульвара, где состоится Парад Трамваев.

Пасхальный дар

С 12 по 23 апреля в столице пройдет фестиваль «Пасхальный дар». На 24 площадках в центре города посетителей ждут многочисленные концерты, театрализованные представления, увлекательные творческие занятия и кулинарные мастер-классы от столичных поваров по приготовлению вкусных и полезных постных блюд и традиционных пасхальных угощений. А еще — сразу восемь познавательных выставок и многочисленные экскурсии.

Концерты

Послушать живую музыку можно будет и на других площадках «Пасхального дара». В репертуаре этой весны — классика, фолк и ретро-композиции в современных аранжировках.

В Столешниковом переулке (дом 6−8) каждый день организовывают концерты фортепианной музыки, кавер-версии классических произведений и выступления музыкантов Московской консерватории.

На Тверской площади в выходные и праздничные дни со сцены будет звучать русский фолк в исполнении модных и зажигательных фолк-групп.

На Новом Арбате концерты также будут проходить в выходные и праздничные дни. Здесь гостей фестиваля ждут выступления модных клубных групп, исполняющих ретро-композиции в современной обработке, а также всеми любимые песни о Москве и о весне.

Выставки

На фестивале «Пасхальный дар» одновременно будут работать восемь выставок, изучая которые горожане узнают много интересного о повседневной жизни Москвы далекого прошлого.

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Так, на территории между Манежной площадью и площадью Революции откроется экспозиция «Московские исторические кварталы» с копиями старинных фотографий, афиш и исторических документов, посвященных традициям празднования Пасхи и истории московских меценатов.

На площади Революции, в сквере у памятника Карлу Марксу будет работать историческая выставка «Москва — центр интеллектуальной культуры XVIII—XIX ввеков», на которой расскажут о становлении и развитии российского образования и науки, изучить историю Славяно-греко-латинской академии, Московского государственного университета, Московского общества истории и древностей российских.

В Камергерском переулке появится выставка-лабиринт «Театральная история Москвы». На стендах представят копии документов о первых московских антрепризах, театральных уличных феериях и городских праздниках, которые создавали лучшие драматурги, режиссеры и художники.

Экспозиция на Арбате расскажет о гастрономических традициях, о московских весенних балах и о самых знаменитых исторических и литературных гостиных, собиравших блистательную публику.

На площадках на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре горожанам покажут «Утраченные колокольни Москвы». На архивных фотографиях можно будет увидеть колокольни Богоявленского, Спасо-Андроникова, Симонова, Чудова, Златоустовского монастырей, храмов и церквей — Сергия Радонежского, Параскевы Пятницы, Василия Кесарийского, Дмитрия Солунского и Николая Явленного.

Источник: РИА "Новости"

Экскурсии

В рамках проекта «Гуляем по Москве» гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут посетить около 70 экскурсий по авторским маршрутам от профессиональных историков и москвоведов. Прогулки пройдут почти во всех округах столицы и будут посвящены традициям празднования Светлого Воскресения, старейшим московским монастырям, столичным обычаям, связанным с праздником Пасхи.

Специально к празднику подготовлено несколько премьер: 15 апреля впервые состоятся прогулки «Великий Посад: монахи, печатники и старые паны» и «Булгаковский почерк Москвы».

Кулинарные мастер-классы

Все гости фестиваля смогут не только угоститься блюдами постной и праздничной кухни, но и научиться их готовить.

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Для взрослых и детей свои двери откроют сразу четыре кулинарные школы: в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в Климентовском переулке и на Новом Арбате. В роли преподавателей — известные столичные шеф-повара, участники кулинарных шоу, историки кулинарии, диетологи и другие эксперты. В меню — только вкусные и полезные блюда.

15 апреля главной темой занятий станет историческая кулинария. Специалисты по истории русской гастрономии научат всех желающих печь пасхальный подовый кулич по рецепту XVI века.

Кроме того, в расписании занятий — множество «сладких» мастер-классов по приготовлению пасхальных куличей, пасх, «жаворонков», десертов и кондитерскому декору.

Источник: РИА "Новости"

Пасха в парках

Основные мероприятия в честь Пасхи в столичных парках пройдут 15 и 16 апреля. Отправиться на прогулку стоит в эти дни в Парк Горького, сад «Эрмитаж», Кузьминки, Перовский, Сад им. Баумана, Таганский, парк Победы на Поклонной горе.

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15 апреля в Лектории главного входа в Парк Горького и в воскресенье в Зеленой школе мастер-классы по декорирования и созданию пасхальных сувениров из папье-маше. Начало в 13:00. 15 апреля в 14:00 все желающие смогут принять участие в квесте по Нескучному саду и найти пасхального кролика. Кроме того, оба дня на сцене Музеона у Крымского моста будет идти музыкальный фестиваль с участием молодых групп. Начало в 16:00.

15 и 16 апреля посетителей сада «Эрмитаж» ждет «Пасхальная карусель» из разноцветных лент и другие игры. Для детей проведут серию тематических занятий: украшение кексов и пряников, пасхальных открыток и подставок для яиц. В воскресенье пройдет концерт и мастер-класс по игре на народных инструментах.

В парке Победы на Поклонной горе оба дня будут выступать фольклорные ансамбли. Кроме того, в течение двух дней здесь пройдут мастер-классы по традиционному пасхальному декору, будут работать фольклорные аттракционы и фотозона.

В Воронцовском парке гостей ждут уроки по колокольному звону, сказочный квест и веселые спортивные игры. В парке «Садовники» в воскресенье с 12:00 до 14:00 на детской площадке гости познакомятся с традиционной пасхальной игрой — скатыванием больших крашеных яиц с горки. Главное правило — выбить как можно больше расставленных на площадке кеглей. В парке развернется нарядная фотозона с пасхальным деревом.

Источник: РИА "Новости"

Парад трамваев

15 апреля, в субботу, в столице пройдет очередной Парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в городе. Мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центральным улицам Москвы, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества — выставка уникальных транспортных средств.

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На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон «Ф» 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно будет осмотреть, сфотографировать и посетить. Рядом с каждым из них гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох.

Юным посетителям предложат изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослым — принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, на Чистопрудном бульваре будет установлена сцена, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы.

Выставка «Дмитрий Жилинский. Ближний круг»

13 апреля в Третьяковской галерее открылась выставка известного художника Дмитрия Дмитриевича Жилинского. Жилинский много работал в портретном жанре. Стремясь запечатлеть облик выдающихся личностей своей эпохи, с которыми он дружил или был непосредственно знаком, живописец наделял портретными чертами героев не только первого, но и второго и третьего планов.

Также он был известен не только в России. В 1990-е годы он создал цикл парадных портретов членов королевской семьи Дании, представленных в тронных помещениях королевского дворца в Копенгагене. На выставке можно увидеть выполненный им эскиз портрета королевы Дании Маргрете II.

Темы многих произведений, представленных на выставке, носят личный характер, они связаны с биографией художника и с судьбами близких друзей. Всего в экспозиции представлено 25 работ: 16 живописных произведений и 9 рисунков. Выставка будет работать до 2 июля 2017 года.

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