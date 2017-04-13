Метрополитен Петербурга прорабатывает увеличение штата сотрудников безопасности

«В настоящее время разрабатывается план мероприятий, прорабатывается вопрос внесения изменений в бюджет, так как для увеличения количества сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, согласно новым требованиям, необходимо провести обучение и аккредитацию», — сказала Шавель. Она не уточнила необходимое количество новых сотрудников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Петербургский метрополитен в настоящее время прорабатывает возможность увеличения штата сотрудников по безопасности и внедрения нового оборудования, сообщила ТАСС пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

Также, по ее словам, пока не определены сроки и возможность установки в метрополитене нового оборудования. «На эту тему ведутся консультации и проводятся совещания, в том числе и на федеральном уровне, в которых принимают непосредственное участие сотрудники Петербургского метрополитена», — отметила представитель городской подземки.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора департамента транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ, председателя Совета по безопасности на транспорте КТС СНГ Александр Корниенко сообщал, что метрополитен Санкт-Петербурга будет снабжен необходимым оборудованием для обеспечения безопасности в рамках ранее утвержденного плана.

По его словам, еще до теракта в метро планировалось продлить комплексную программу, но на тот момент документ был не подписан. Он добавил, что часть станций петербургского метро уже обеспечена всем необходимым современным оборудованием, в частности, газоанализаторами, на других станциях работа пока ведется.

Безопасность Петербургского метрополитена

Ранее в петербургском метрополитене отмечали, что для обеспечения повышенной безопасности пассажиров в дни матчей Кубка конфедераций вестибюли всех станций метро оснащены пунктами выборочного досмотра пассажиров. Для сплошного контроля пассажиропотока и выявления потенциально опасных металлических предметов в кассовых зонах установлены металлодетекторы. На 24 станциях уже смонтирована система цифрового интеллектуального наблюдения.