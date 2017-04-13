Сэкономить на проезде волгоградцам поможет проездной

Большая часть из них уже сегодня дублируется муниципальным транспортом, а сами изменения ложатся в основу новой комплексной транспортной схемы Волгограда. Она предполагает наличие основных, опорных маршрутов и так называемых подъездных. Во многих случаях после 15 апреля это может привести к тому, что людям придется пользоваться не одним, а несколькими маршрутами чтобы добраться до конечного пункта.

Естественно, что в этой ситуации волгоградцев беспокоит, в какую стоимость теперь им обойдется проезд, если для поездки, например, на работу придется пользоваться не одним, а двумя автобусами.

Как выяснилось, из этого положения есть вполне простой выход — покупка проездного билета. Расчет очевиден и прост.

Проездной на месяц на все виды автобусов (городской и дачный) стоит 900 рублей. Стоимость проезда в тех же автобусах за наличные — 20 и 25 рублей соответственно. По карте «Волна» — 18 и 23 рубля. Даже если вас интересуют только поездки по городу, проездной становится самым экономным вариантом оплаты проезда, поскольку предполагает неограниченное число поездок. При оплате наличными 900 рублей — это лишь 45 поездок (50 по карте «Волна»). То есть, меньше двух поездок в день в течение месяца.

Для тех, кого больше интересует электротранспорт, напомним, что проездной билет на трамвай и троллейбус стоит 950 рублей, на трамвай и скоростной трамвай — 1100 рублей и на все виды электротранспорта — 1350 рублей.

Более того, в настоящее время депутаты Волгоградской городской Думы рассматривают вопрос о возможности введения единых проездных на автобус и электротранспорт. Вопрос не самый простой, поскольку речь идет о разных перевозчиках, и, тем не менее, он уже в разработке.