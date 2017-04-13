Ловля рыбы запрещена в Нижегородской области с 15 апреля

Любительская ловля рыбы всеми орудиями лова запрещена в Нижегородской области с 15 апреля, сообщает региональный Госохотнадзор.

Весенний период нереста начинается в регионе с 15 апреля и продлится до 15 июня.

«Исключение — одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях лова у одного гражданина и только вне мест нереста», — отметили в комитете.

Кроме того, во время нереста запрещается плавание на маломерных судах с использованием двигателей. Так, на Горьковском водохранилище и на Ветлуге подобные ограничения вводятся с распаления льда и по 31 мая, на Чебоксарском водохранилище с притоками и на Оке — с распаления льда по 20 мая.