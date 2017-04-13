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17:07 (мск), источник: Lenta.Ru

National Geographic раскритиковали за рискованную фотосессию на рельсах

Журнал National Geographic подвергся нападкам со стороны пользователей Instagram после того, как опубликовал в своем аккаунте снимок американского фотографа Дианы Маркосян, на котором девушка стоит на железнодорожных путях. Пользователи обвинили издание в незримом одобрении фотосессий, сделанных в опасных условиях.

На критику обратил внимание портал PetaPixel.

Фото было было сделано в Лос-Анджелесе. Подписчиков возмутил тот факт, что кадр опубликовали без каких-либо предупреждающих надписей об опасности подобных фотосессий. «Почему она стоит на железнодорожных путях!!!» — изумились пользователи.

Только что в новостях сообщали, что под поездом погибли два человека, а вы делитесь изображением человека, стоящего на рельсах.
Подписчики NatGeo

«Nat Geo, не рекламируйте опасную практику фотосъемки на железнодорожных путях», — призывали другие. Некоторые назвали потворство журнала потенциально опасным снимкам позором.

Всего под фотографией высказались больше 900 пользователей. Несмотря на то, что большинство комментариев под снимком критические, встречаются и мнения в защиту журнала. Сам пост за сутки собрал больше 400 тысяч лайков. Ни журнал, ни автор кадра споры вокруг записи пока не комментировали.

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