В этом году майские праздники продлятся неделю — Минтруд Башкирии

В соответствии Трудовым кодексом РФ, 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы — являются нерабочими праздничными днями.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 29, 30 апреля, 1 мая и 6, 7, 8, 9 мая 2017 года. Продолжительность работы в пятницу 28 апреля и 5 мая 2017 года не сокращается.

На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1 и 9 мая в число календарных дней отпуска не включаются.