Семье погибшей во время взрыва в Таганроге выплатят миллион рублей

Средства выделены из резервного фонда области. Кроме того, в ближайшее время из областного бюджета будет произведена единовременная выплата женщине, получившей тяжкие телесные повреждения во время взрыва.

Областным правительством подготовлены документы для оказания материальной помощи пострадавшей.

Напомним, 9 апреля в одном из пятиэтажных домов Таганрога произошел взрыв бытового газа. Накануне, 12 апреля, пострадавшие начали получать первые выплаты.