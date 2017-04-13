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17:53 (мск), источник: Городской репортер

Семье погибшей во время взрыва в Таганроге выплатят миллион рублей

Семье погибшей во время взрыва в многоквартирном доме Таганрога правительство региона выделило 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Средства выделены из резервного фонда области. Кроме того, в ближайшее время из областного бюджета будет произведена единовременная выплата женщине, получившей тяжкие телесные повреждения во время взрыва.

Областным правительством подготовлены документы для оказания материальной помощи пострадавшей.

Напомним, 9 апреля в одном из пятиэтажных домов Таганрога произошел взрыв бытового газа. Накануне, 12 апреля, пострадавшие начали получать первые выплаты.

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