В Симферополь прибыл «Поезд Победы»

В составе «Поезда Победы» — подлинный паровоз, вагоны — «теплушки», украшенные кумачовыми лозунгами: «Дошли до Берлина!» и «Наше дело правое — мы победили!», а также две платформы, на которых установлены макеты зенитки, пулемета системы Максима и легендарной «полуторки».

Сотни симферопольцев с цветами встретили «Поезд Победы», в том числе ветераны войны, глава Крыма Сергей Аксенов и руководство города.

Приветствуя участников мероприятия, Аксенов поздравил всех с годовщиной освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

«Оккупация (Крыма — ред.) длилась 865 дней, и за эти страшные дни мы потеряли много крымчан, тех, кто действительно боролся за освобождение нашей Родины. Но враг не смог сломить нас, не смог сломить наших ветеранов. И в этот день я хочу сказать, что прежде всего мы должны поклониться дорогим нашим ветеранам — тем, кто добывал эту Победу ценой своей жизни: это их заслуга, что мы сегодня живем под мирным небом. Благодаря им сегодня мы можем проводить эту замечательную акцию, благодаря им мы сегодня находимся на своей исторической родине — в Российской Федерации», — отметил он.

Глава Крыма также поблагодарил ветеранов и пожелал им долгих лет жизни.

«Низкий поклон нашим ветеранам, здоровья им, всего наилучшего, чтобы они долго радовали близких и нас своим участием в таких мероприятиях… Царствие Небесное тем, кто отдал жизнь за свободу Крыма, за свободу Симферополя», — сказал он.

По мнению Аксенова, акция «Дорогами Победы» прежде всего интересна крымской молодежи, «которая может увидеть перед глазами истинные случаи, характеризующие серьезность ситуации и подвиг своих родных».

По данным министерства внутренней политики, информации и связи РК, в пятницу 14 апреля «Поезд Победы» прибудет в Бахчисарай, где и завершит маршурт.

Состав уже побывал в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, поселках Нижнегорском, Совестком, Кировском и Ленино, Керчи, Феодосии, городе Саки и поселке Гвардейском (железнодорожная станция «Остряково»).