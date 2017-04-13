На 81 году ушёл из жизни воронежский художник Вячеслав Знатков
После тяжёлой и продолжительной болезни на 81 году ушёл из жизни Заслуженный деятель искусств Воронежской области, член Союза художников России Вячеслав Знатков.
После тяжёлой и продолжительной болезни на 81 году ушёл из жизни Заслуженный деятель искусств Воронежской области, член Союза художников России Вячеслав Знатков.
Его детство прошло в нацистских концлагерях. Несмотря на это, он строил свое творчество на идеях гуманизма, любви и жизнелюбия, говорится в сообщении воронежской мэрии. Знатков окончил художественную школу при Киевском художественном институте и
Среди работ: «Красная гора» (1966), «Лучники СССР» (1971), «Адам и Ева» (1990), «Натюрморт с самоваром» (1991), «Моя Россия» (1995), «Памяти В. П. Криворучко» (1996), «Художник и модель» (1996), «Дождь» (2003) и многие другие. Автор книги воспоминаний «Дорога детства вся в крови».
Воронежцам он запомнился не только как талантливый художник, но и педагог и общественный деятель.