На 81 году ушёл из жизни воронежский художник Вячеслав Знатков

Его детство прошло в нацистских концлагерях. Несмотря на это, он строил свое творчество на идеях гуманизма, любви и жизнелюбия, говорится в сообщении воронежской мэрии. Знатков окончил художественную школу при Киевском художественном институте и живописно-педагогическое отделение Одесского художественного училища. В Воронеже жил с 1963 года. Работал в жанрах тематической композиции, портрета, пейзажа, натюрморта.

Среди работ: «Красная гора» (1966), «Лучники СССР» (1971), «Адам и Ева» (1990), «Натюрморт с самоваром» (1991), «Моя Россия» (1995), «Памяти В. П. Криворучко» (1996), «Художник и модель» (1996), «Дождь» (2003) и многие другие. Автор книги воспоминаний «Дорога детства вся в крови».

Воронежцам он запомнился не только как талантливый художник, но и педагог и общественный деятель.