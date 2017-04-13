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18:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение в центре Нижнего Новгорода будет перекрываться для подготовки ко Дню Победы

С 10:00 до 15:00 15 апреля, 22 апреля, 23 апреля, 29 апреля и 30 апреля будет прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского.

Движение в центре Нижнего Новгорода будет перекрываться для подготовки ко Дню Победы.

Как говорится в материалах на сайте администрации Нижнего Новгорода, подписано постановление о временном прекращении движения транспорта в городе в связи с подготовкой к проведению военного парада 9 мая 2017 года.

В соответствии с постановлением, с 10:00 до 15:00 15 апреля, 22 апреля, 23 апреля, 29 апреля и 30 апреля будет прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Валерию Чкалову до улицы Варварской). При этом будет организован объезд зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Также 10:00 до 15:00 ежедневно в период с 24 по 27 апреля, а также 29 апреля будет прекращено движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112А по улице Слобода Печеры) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Кроме того, 10:00 до 15:00 3 мая, с 10:00 до 15:00 5 мая и с 09:00 до 14:00 7 мая будет приостановлено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Большой Покровской), улице Ульянова, улице Минина (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до площади Сенной) и улице Пискунова (на участке от улицы Ульянова до Верхне-Волжской набережной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Отделу ГИБДД управления МВД России по городу Нижнему Новгороду рекомендовано предусмотреть отвод транспорта на улицы, прилегающие к зоне проведения мероприятий. А МКУ «Центр организации дорожного движения» в период с 8:00 до 15:00 15 апреля, с 22 по 27 апреля, 29 апреля, 30 апреля, а также с 22:00 2 мая до 15:00 3 мая, с 22:00 4 мая до 15:00 5 мая, с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая организовать перемещение транспорта, припаркованного в зоне проведения мероприятий, и запретить там парковку транспортных средств.

Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода предписано утвердить схему движения городского пассажирского транспорта на период проведения мероприятий.

Напомним, почти 6 млн. рублей планируется направить на оформление Нижнего Новгорода к 9 мая.

В частности, более 1,9 млн. рублей будет затрачено на установку композиций «Сердце России» и «Звезда Победы» в центре Нижнего Новгорода ко Дню Победы.

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