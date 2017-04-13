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18:11 (мск), источник: ivbg.ru

«Середина весны. Снегопад». 10 фото о том, как в Ленобласть вернулась зима

13 апреля. В Ленобласти пошел снег. Удивленные жители взялись за телефоны и запечатлели занесенные дороги и деревья.

Автомобилисты, переодевшие резину, явно недовольны ситуацией. Синоптики в «Гисметео» говорят — будет еще хуже: еще неделю продержится минусовая температура ночью и до пятницы возможен снегопад. Весна, приди!

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