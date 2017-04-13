«Середина весны. Снегопад». 10 фото о том, как в Ленобласть вернулась зима
13 апреля. В Ленобласти пошел снег. Удивленные жители взялись за телефоны и запечатлели занесенные дороги и деревья.
13 апреля. В Ленобласти пошел снег. Удивленные жители взялись за телефоны и запечатлели занесенные дороги и деревья.
Автомобилисты, переодевшие резину, явно недовольны ситуацией. Синоптики в «Гисметео» говорят — будет еще хуже: еще неделю продержится минусовая температура ночью и до пятницы возможен снегопад. Весна, приди!