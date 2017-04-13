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17:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

Разрешение на строительство скандального кафе у вокзала «Воронеж-1» прекращено

Прокуратуре Воронежа удалось добиться прекращения действия разрешения на строительство кафе у вокзала «Воронеж-1».

Напомним, именно с этой стройки в городе началась борьба с «архитектурным бандитизмом», а несколько чиновников мэрии даже лишились должности.

В ведомстве рассказали, что договор аренды земельного участка по ул. Кольцовская, 4 «а» с застройщиком ООО «Альф» теперь расторгнут. Кстати, установлено, что компания, принадлежащая супруге экс-мэра Сергея Колиуха, захватила земельный участок площадью более 70 кв.м., который прилегает к строительной площадке.

Вырытый пятиметровый котлован не был ограждён, а планировка территории строительной площадки нарушена. Отсутствие водоотвода привело к частичному обрушению земли в котлован.

Прокуратура внесла представление мэру Александру Гусеву об устранении нарушений градостроительного законодательства. После этого действие разрешения на строительство здания кафе было прекращено.

Губернатор требует от правоохранителей разобраться с главным архитектором и всем строительным блоком города.

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