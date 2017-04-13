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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Солнечной системе нашли новую планету

Астрономы выяснили, что обнаруженный ранее в Солнечной системе объект DeeDee является сферической карликовой планетой. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Источник: NRAO / AUI / NSF

DeeDee был обнаружен осенью 2016 года с помощью 4-метрового телескопа Бланко, который располагается в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Этим инструментом проводят наблюдения в рамках проекта Dark Energy Survey, целью которого является изучение темной энергии. При этом удалось запечатлеть 12 процентов неба, что позволяет вести поиск различных объектов. Так, было выявлено около 1,1 миллиарда небесных тел, подавляющее большинство которых оказались галактиками.

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Телескоп Бланко позволил рассчитать расстояние и характеристики орбиты DeeDee, который в три раза дальше от Солнца, чем Плутон. Однако тогда астрономам не удалось вычислить его размеры и определить другие физические характеристики. Для той цели ученые использовали ALMA — Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона. Этот радиотелескоп, состоящий из 66 антенн, позволяет регистрировать тепловое излучение, исходящее от небесных объектов.

Оказалось, что диаметр DeeDee достигает 635 километров, что на одну треть меньше Цереры — ближайшей к Солнцу карликовой планеты. По оценке исследователей, при таком размере этот объект должен обладать достаточной массой, чтобы иметь сферическую форму. В этом случае он также представляет собой карликовую планету. Температура на поверхности DeeDee равна 30 Кельвинов или -243 градусов Цельсия. Объект отражает только 13 процентов падающего на него света.

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