На Дворцовой побираются утки

Фотокорреспондент «Фонтанки» заметил необычных побирушек неподалёку от арки Главного штаба Эрмитажа. Утка и селезень пытались отыскать что-нибудь съестное на покрытой снежным покровом Дворцовой площади. Отчаявшись, компания начала приставать к продавцам кукурузы, но сочувствия у них не нашла. После этого парочка переключилась на редких туристов, гуляющих под пронизывающим ветром. Впрочем, гости из Китая не смогли предложить ничего, кроме совместной фотографии, и птицы отправились пастись в сугробы на газоне у остановок.

Между тем мерзнуть и пернатые, и петербуржцы будут ещё долго. Прогноз остаётся неутешительным: вернувшийся снег дополняет усиливающийся ветер. Главный синоптик Северной столицы предлагает терпеть, потому что дальше — хуже.