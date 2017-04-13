Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Украина отказывается от всех законов СССР
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
18:46 (мск), источник: Фонтанка

На Дворцовой побираются утки

На заснеженной Дворцовой площади 13 апреля птицы выпрашивают еду у таких же заснеженных прохожих. Делиться едой с замерзающими утками никто не захотел.

Источник: Фонтанка

Фотокорреспондент «Фонтанки» заметил необычных побирушек неподалёку от арки Главного штаба Эрмитажа. Утка и селезень пытались отыскать что-нибудь съестное на покрытой снежным покровом Дворцовой площади. Отчаявшись, компания начала приставать к продавцам кукурузы, но сочувствия у них не нашла. После этого парочка переключилась на редких туристов, гуляющих под пронизывающим ветром. Впрочем, гости из Китая не смогли предложить ничего, кроме совместной фотографии, и птицы отправились пастись в сугробы на газоне у остановок.

Между тем мерзнуть и пернатые, и петербуржцы будут ещё долго. Прогноз остаётся неутешительным: вернувшийся снег дополняет усиливающийся ветер. Главный синоптик Северной столицы предлагает терпеть, потому что дальше — хуже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Разобрать Совбез ООН по нотам
США признались в авиаударе по союзникам в Сирии
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
Первый канал отказался показывать «Евровидение»
Трамп собирается добывать полезные ископаемые на Луне
В ГД внесен законопроект об отмене дня тишины перед выборами
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Минфин предложит правительству план регулирования биткоина
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь