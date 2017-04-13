На Дворцовой побираются утки
На заснеженной Дворцовой площади 13 апреля птицы выпрашивают еду у таких же заснеженных прохожих. Делиться едой с замерзающими утками никто не захотел.
На заснеженной Дворцовой площади 13 апреля птицы выпрашивают еду у таких же заснеженных прохожих. Делиться едой с замерзающими утками никто не захотел.
Фотокорреспондент «Фонтанки» заметил необычных побирушек неподалёку от арки Главного штаба Эрмитажа. Утка и селезень пытались отыскать
Между тем мерзнуть и пернатые, и петербуржцы будут ещё долго. Прогноз остаётся неутешительным: вернувшийся снег дополняет усиливающийся ветер. Главный синоптик Северной столицы предлагает терпеть, потому что дальше — хуже.