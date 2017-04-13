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20:24 (мск), источник: ТАСС

Папа Франциск омыл ноги 12 заключенным

ВАТИКАН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск во время ежегодной традиционной церемонии Великого (чистого) четверга омыл ноги 12 заключенным в тюрьме городка Пальяно (провинция Фрозиноне) недалеко от Рима. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Источник: AP 2017

Среди отобранных осужденных — три женщины, один бывший мусульманин, который собирается принять крещение летом, а также аргентинец и албанец. Трое отбывают пожизненное заключение (высшая мера наказания в Италии — прим. ТАСС), сообщает пресс-служба.

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«Быть рядом с униженными, оскорбленными и отверженными, — это миссия, от которой церковь не может уклониться. Все мы можем ошибаться так или иначе. Нужно помнить о милосердии и не забывать, что все мы грешники и порой сами являемся узниками, не отдавая себе в этом отчета», — заявил Франциск в интервью газете La Repubblica.

Как отмечается, в тюрьме содержатся 50 бывших мафиози, которые решили сотрудничать со следствием и сообщили полиции имена своих сообщников в обмен на сокращение срока заключения.

Данная традиция восходит к Тайней вечере, когда Иисус омыл ноги 12 своим ученикам-апостолам. Папа Франциск с 2013 года, сразу после избрания, перенес эту церемонию из Ватикана в исправительные заведения Италии, а позже и в лагеря для беженцев.

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