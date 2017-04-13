Папа Франциск омыл ноги 12 заключенным

Среди отобранных осужденных — три женщины, один бывший мусульманин, который собирается принять крещение летом, а также аргентинец и албанец. Трое отбывают пожизненное заключение (высшая мера наказания в Италии — прим. ТАСС), сообщает пресс-служба.

«Быть рядом с униженными, оскорбленными и отверженными, — это миссия, от которой церковь не может уклониться. Все мы можем ошибаться так или иначе. Нужно помнить о милосердии и не забывать, что все мы грешники и порой сами являемся узниками, не отдавая себе в этом отчета», — заявил Франциск в интервью газете La Repubblica.

Как отмечается, в тюрьме содержатся 50 бывших мафиози, которые решили сотрудничать со следствием и сообщили полиции имена своих сообщников в обмен на сокращение срока заключения.