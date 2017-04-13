Первый канал отказался показывать «Евровидение»

Ранее об отказе трансляции конкурса сообщал ВГТРК. В сюжете, показанном по «России 24», корреспондент утверждал, что в этом году транслировать «Евровидение» не будет никто, так как от России на конкурс никто не поедет. Однако тогда на Первом канале не подтвердили заявление корреспондента ВГТРК.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.