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18:47 (мск), источник: Интерфакс

Первый канал отказался показывать «Евровидение»

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Российский Первый канал заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение» из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Юлию Самойлову. Об этом было объявлено в вечернем выпуске новостей Первого канала.

Источник: Интерфакс
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Ранее об отказе трансляции конкурса сообщал ВГТРК. В сюжете, показанном по «России 24», корреспондент утверждал, что в этом году транслировать «Евровидение» не будет никто, так как от России на конкурс никто не поедет. Однако тогда на Первом канале не подтвердили заявление корреспондента ВГТРК.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.

Юлия Самойлова — российская певица, выбранная представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней Flame Is Burning. Она родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. В 13 лет стала инвалидом первой группы с диагнозом спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Передвигается на инвалидной коляске.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
6
Андрей Гончаров
Жаль. Хотелось бы на вышиванки, гопак посмотреть, посмеяться.
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RENAUDIO
Евровидение -помойка,но честно говоря на первом часто показывают звезд уровня помойного евровидения.
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Александр
Правильно Хохлов нужно бить той же палкой только сильнее
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