Первый канал отказался показывать «Евровидение»
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Российский Первый канал заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение»
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Российский Первый канал заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение»
Ранее об отказе трансляции конкурса сообщал ВГТРК. В сюжете, показанном по «России 24», корреспондент утверждал, что в этом году транслировать «Евровидение» не будет никто, так как от России на конкурс никто не поедет. Однако тогда на Первом канале не подтвердили заявление корреспондента ВГТРК.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.
Юлия Самойлова — российская певица, выбранная представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней Flame Is Burning. Она родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. В 13 лет стала инвалидом первой группы с диагнозом спинальная амиотрофия