Межнациональный субботник состоится в Канавинском районе Нижнего Новгорода 14 апреля

В первом в этом году межнациональном субботнике вместе с представителями религиозных конфессий и национально-религиозных организаций также примет участие исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

Предполагается, что всего на уборку территории выйдут более 30 человек, представителей диаспор и конфессий, входящих в Межнациональный совет Канавинского района. Участники субботника наведут порядок на улице Марата и вдоль набережной Оки. Мероприятие начнется в 14:00 на ул. Марата, д.2А.