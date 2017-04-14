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08:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Межнациональный субботник состоится в Канавинском районе Нижнего Новгорода 14 апреля

Межнациональный субботник состоится в Канавинском районе Нижнего Новгорода 14 апреля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 13 апреля.

В первом в этом году межнациональном субботнике вместе с представителями религиозных конфессий и национально-религиозных организаций также примет участие исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

Предполагается, что всего на уборку территории выйдут более 30 человек, представителей диаспор и конфессий, входящих в Межнациональный совет Канавинского района. Участники субботника наведут порядок на улице Марата и вдоль набережной Оки. Мероприятие начнется в 14:00 на ул. Марата, д.2А.

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