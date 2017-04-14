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13:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые выяснили, как выглядел древнейший родич динозавров

Как выглядел один из древнейших родственников динозавров? Ученые выяснили, что он был похож на крокодилов и аллигаторов.

Обнаружение телеократера фундаментально меняет наше представление о родственниках динозавров | Источник: GABRIEL LIO

Ранее некоторые палеонтологи предполагали, что древнейшие родичи динозавров ходили на двух ногах и были похожи на известных нам динозавров, только в миниатюре. Однако подтвердить эти предположения было сложно, так как столь древние окаменелые останки животных удается встретить нечасто.

Однако, как говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, прародители динозавров передвигались на четырех ногах, как крокодилы.
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Останки хищного предка динозавров длиной 2−3 метра были найдены на юге Танзании в 2015 году. Это животное обитало на земле около 245 миллионов лет назад, во время триасового периода мезозойской эры, то есть раньше, чем датируются самые ранние известные ученым останки динозавров.

«Это достаточно маленькое животное, которое мы назвали телеократер (Teleocrater). Весом оно было примерно с обычную собаку», — рассказывает один из авторов нового исследования, профессор Пол Барретт из лондонского Музея естествознания.

«Это существо выглядело как чуть более совершенная версия комодского варана, — возможно, скрещенная с кем-то еще. То есть это было миниатюрное животное, а не огромный крокодил, покрытый броней», — рассказал Барретт в интервью Би-би-си.

Телеократер, наряду с другими родственниками динозавров, проживал на огромной территории - от России до Бразилии | Источник: GABRIEL LIO

Teleocrater rhadinus появился вскоре после того, как огромная группа животных, известных под названием архозавров, разделилась на два подвида: один в результате привел к появлению динозавров (а еще позднее — птиц), а другой — к возникновению сегодняшних аллигаторов и крокодилов.

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Анатомия телеократера совмещает в себе характеристики, присущие последнему предку из этой общей группы — например, голеностопный сустав животного характерен для крокодилов, а некоторые другие черты скорее напоминают анатомию динозавров.

Первые останки телеократера были обнаружены в 1933 году в Танзании. В 1950-е годы их изучали специалисты из лондонского Музея естествознания.

Однако в той находке отсутствовали некоторые важные кости — такие, например, как голеностоп. Поэтому тогда ученые не смогли точно определить, было ли это животное более близким родичем крокодилов или динозавров.

Новые кости того же животного были найдены в 2015 году в Танзании, и эта находка помогла пролить свет на вопросы, остававшиеся без ответов.

Найденные останки доказывают, что это животное было одним из древнейших членов семьи архозавров, а передвигалось оно, как представители отряда крокодилов.

Стерлинг Несбитт и Кристиан Сидор - ученые из команды, обнаружившей новые кости телеократера в 2015 году | Источник: ROGER SMITH

«Обнаружение телеократера фундаментально меняет наше представление о древней истории родичей динозавров, — говорит Стерлинг Несбитт, один из соавторов нового исследования. — И в то же время это открытие ставит перед нами больше вопросов, чем дает ответов».

Телеократер, наряду с другими родственниками динозавров, проживал на огромной территории — от России до Бразилии.

Группа ученых, обнаруживших останки этого животного, собирается в ближайшее время вернуться в Танзанию, чтобы продолжить поиск других костей скелета этого ископаемого.

Пол Ринкон
Обозреватель Би-би-си по вопросам науки

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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