Диаспора: Oчень трудно сделать пожертвование в Р. Молдова
Организаторы признаются, что оформить все официально было очень трудно, потому что все время требовались новые документы.
Организаторы признаются, что оформить все официально было очень трудно, потому что все время требовались новые документы.
Организаторы признаются, что оформить все официально было очень трудно, потому что все время требовались новые документы.
Диаспора из итальянского региона Тревизо решила помочь
В общей сложности молдаване собрали в Италии 1100 килограмм продуктов и вещей, сообщает Agora. В сборе участвовала церковь Тревизо, которая настаивала на том, что пожертвования должны быть переданы официально. Помочь решили жителям села Зубрешты Страшенского района.
Председатель Ассоциации молдаван христиан в Италии Константин Кику отметил, что пришлось преодолеть очень много административных барьеров, чтобы оформить все по закону.
«Все вещи мы задекларировали в минсоцтруда, потом представили опись на таможне. Там нам сказали, что нужно сделать сертификат
По дороге в Страшены на одной из затопленных трасс сломался автомобиль, дальнейшая транспортировка вещей была невозможна.
Чтобы справиться с проблемой неправительственная организация написала заявление с просьбой провести таможенные процедуры в месте ремонта транспортного средства. К счастью, ответ был положительным.
«Спасибо мэрии Зубрешт за приложенные усилия. Мы получили небывалое удовлетворение, когда из администрации позвонила девочка и поблагодарила за подарки», — добавил глава Ассоциации.
Он отмечает, что раньше всю помощь они перевозили частным порядком, это не требует оформления специальных документов, поэтому нет необходимости бороться с бюрократией. Но на этот раз церковь настояла, чтобы все было официально.
«Было очень тяжело привести подарки в Молдову. Необходимо упростить таможенные процедуры. Хорошо бы, чтобы на постах были сразу представители органов контроля, которые выдадут необходимые справки», — пояснил Константин Кику.