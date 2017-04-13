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21:48 (мск), источник: Noi.md

Диаспора: Oчень трудно сделать пожертвование в Р. Молдова

Организаторы признаются, что оформить все официально было очень трудно, потому что все время требовались новые документы.

Источник: Noi.md

Организаторы признаются, что оформить все официально было очень трудно, потому что все время требовались новые документы.

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Диаспора из итальянского региона Тревизо решила помочь социально-уязвимым семьям из Молдовы. Специально к Пасхальным праздникам они собрали гуманитарную помощь, которую хотели отправить на родину. Но переслать подарки оказалось не так то просто.

В общей сложности молдаване собрали в Италии 1100 килограмм продуктов и вещей, сообщает Agora. В сборе участвовала церковь Тревизо, которая настаивала на том, что пожертвования должны быть переданы официально. Помочь решили жителям села Зубрешты Страшенского района.

Председатель Ассоциации молдаван христиан в Италии Константин Кику отметил, что пришлось преодолеть очень много административных барьеров, чтобы оформить все по закону.

«Все вещи мы задекларировали в минсоцтруда, потом представили опись на таможне. Там нам сказали, что нужно сделать сертификат фито-санитарного контроля. Получили и этот документ. Прошли таможенный пункт в Леушаенах. Нас направили еще и в Страшенской отделение. Там никого не было, на следующий день мы услышали, что таможенников сейчас нет и нам в любом случае придется ехать в Кишинев», — объясняет Константин Кику.

По дороге в Страшены на одной из затопленных трасс сломался автомобиль, дальнейшая транспортировка вещей была невозможна.

Чтобы справиться с проблемой неправительственная организация написала заявление с просьбой провести таможенные процедуры в месте ремонта транспортного средства. К счастью, ответ был положительным.

«Спасибо мэрии Зубрешт за приложенные усилия. Мы получили небывалое удовлетворение, когда из администрации позвонила девочка и поблагодарила за подарки», — добавил глава Ассоциации.

Он отмечает, что раньше всю помощь они перевозили частным порядком, это не требует оформления специальных документов, поэтому нет необходимости бороться с бюрократией. Но на этот раз церковь настояла, чтобы все было официально.

«Было очень тяжело привести подарки в Молдову. Необходимо упростить таможенные процедуры. Хорошо бы, чтобы на постах были сразу представители органов контроля, которые выдадут необходимые справки», — пояснил Константин Кику.

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