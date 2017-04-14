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00:59 (мск), источник: Noi.md

Петиция: кишиневцы требуют аннулирования проекта платных парковок

Проект, касающийся обустройства платных парковок продолжает вызывать недовольство среди жителей столицы.

Источник: Noi.md

Проект, касающийся обустройства платных парковок продолжает вызывать недовольство среди жителей столицы.

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Поэтому была создана онлайн-петиция посредством которой они требуют аннулирование проекта, информирует Noi.md.

Авторы петиции утверждают, что мэрия мун. Кишинев «обустраивает места для парковок на тротуарах, без учета интересов пешеходов и лиц с ограниченными возможностями». Кишиневцы недовольны еще тем, что «парковочные места будут обустроены за счет муниципального бюджета, в том числе за счет займов, а в последующие 25 лет 90% от доходов за парковки будут взиматься необоснованно так называемым частным партнером».

В этом контексте, посредством этой петиции граждане требуют аннулирования договора частно-общественного партнерства от 3 декабря 2015 г. между мун. Кишинев и EME Parkleitsystem GMBH, они требуют также отозвать предложенный проект для публичных дебатов и разработать новый Регламент о деятельности платных парковок и авто стоянок в муниципии.

Более того, подписанты петиции требуют у НЦБК расследовать «дело о превышении должностных обязанностей вице-примара Нистора Грозаву, подписавшего Договор о партнерстве».

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