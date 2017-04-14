Петиция: кишиневцы требуют аннулирования проекта платных парковок

Поэтому была создана онлайн-петиция посредством которой они требуют аннулирование проекта, информирует Noi.md.

Авторы петиции утверждают, что мэрия мун. Кишинев «обустраивает места для парковок на тротуарах, без учета интересов пешеходов и лиц с ограниченными возможностями». Кишиневцы недовольны еще тем, что «парковочные места будут обустроены за счет муниципального бюджета, в том числе за счет займов, а в последующие 25 лет 90% от доходов за парковки будут взиматься необоснованно так называемым частным партнером».

В этом контексте, посредством этой петиции граждане требуют аннулирования договора частно-общественного партнерства от 3 декабря 2015 г. между мун. Кишинев и EME Parkleitsystem GMBH, они требуют также отозвать предложенный проект для публичных дебатов и разработать новый Регламент о деятельности платных парковок и авто стоянок в муниципии.