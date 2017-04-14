Петиция: кишиневцы требуют аннулирования проекта платных парковок
Проект, касающийся обустройства платных парковок продолжает вызывать недовольство среди жителей столицы.
Проект, касающийся обустройства платных парковок продолжает вызывать недовольство среди жителей столицы.
Проект, касающийся обустройства платных парковок продолжает вызывать недовольство среди жителей столицы.
Поэтому была создана
Авторы петиции утверждают, что мэрия мун. Кишинев «обустраивает места для парковок на тротуарах, без учета интересов пешеходов и лиц с ограниченными возможностями». Кишиневцы недовольны еще тем, что «парковочные места будут обустроены за счет муниципального бюджета, в том числе за счет займов, а в последующие 25 лет 90% от доходов за парковки будут взиматься необоснованно так называемым частным партнером».
В этом контексте, посредством этой петиции граждане требуют аннулирования договора
Более того, подписанты петиции требуют у НЦБК расследовать «дело о превышении должностных обязанностей