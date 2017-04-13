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21:26 (мск), источник: РИА Новости

На Украине нашли причину плохого уровня владения родным языком

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что школы с преподаванием на языках нацменьшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком — украинским, что создает проблемы для поступления в вузы.

Источник: РИА Новости

«Министр отметила, что сейчас на Украине наряду с постоянной тенденцией к увеличению количества учащихся, обучающихся в школах с украинским языком обучения (на 8% больше, чем два года назад), остается угрожающая тенденция — в некоторых школах с преподаванием на языках национальных меньшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком», — говорится в сообщении Минобразования.

Как считают в министерстве, подобная ситуация означает, что дети после окончания школы не имеют равного доступа к высшему образованию на Украине. По словам Гриневич, объем изучения украинского языка в школах с обучением на языках нацменьшинств недостаточный. Особенно это видно по результатам в школах, где обучение ведется на языке совсем другой языковой группы, например, на венгерском, добавила она.

«Сейчас мы должны найти правильный и продуктивный баланс для изучения языков, чтобы после выпуска из государственной общеобразовательной школы дети выходили конкурентоспособными и имели все возможности для дальнейшего продолжения обучения в системе высшего образования на Украине», — цитирует слова Гриневич пресс-служба министерства.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Недалекая страна с недалекими законами.
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