На Украине нашли причину плохого уровня владения родным языком

«Министр отметила, что сейчас на Украине наряду с постоянной тенденцией к увеличению количества учащихся, обучающихся в школах с украинским языком обучения (на 8% больше, чем два года назад), остается угрожающая тенденция — в некоторых школах с преподаванием на языках национальных меньшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком», — говорится в сообщении Минобразования.

Как считают в министерстве, подобная ситуация означает, что дети после окончания школы не имеют равного доступа к высшему образованию на Украине. По словам Гриневич, объем изучения украинского языка в школах с обучением на языках нацменьшинств недостаточный. Особенно это видно по результатам в школах, где обучение ведется на языке совсем другой языковой группы, например, на венгерском, добавила она.

«Сейчас мы должны найти правильный и продуктивный баланс для изучения языков, чтобы после выпуска из государственной общеобразовательной школы дети выходили конкурентоспособными и имели все возможности для дальнейшего продолжения обучения в системе высшего образования на Украине», — цитирует слова Гриневич пресс-служба министерства.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.