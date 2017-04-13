Глава набсовета «Евровидения» обвинил Украину в подрыве репутации конкурса
Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса «Евровидение»
Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса «Евровидение»
«Мы считаем, что решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну в корне подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса “Евровидение”», — заявил Фрейлинг.
Организаторы конкурса также прокомментировали решение Первого канала отказаться от трансляции «Евровидения-2017».
«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие в конкурсе, и мы сделали все от нас зависящее, чтобы этого добиться», — отметили в ЕВС.
Организаторы предложили России два варианта, которые позволили бы государству участвовать в конкурсе. Но Первый канал назвал возможную замену участницы или дистанционное выступление дискриминацией и отказался.
Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.
Юлия Самойлова, которую Первый канал выбрал представлять Россию на конкурсе в Киеве, не сможет поехать на «Евровидение-2017». Украина закрыла ей въезд в страну