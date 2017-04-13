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21:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава набсовета «Евровидения» обвинил Украину в подрыве репутации конкурса

Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса «Евровидение» Франк-Дитер Фрейлинг резко осудил действия украинских властей, связанные с недопуском к участию в соревновании российской участницы. Его слова привели «Ленте.ру» в Европейском вещательном союзе в четверг, 13 апреля.

«Мы считаем, что решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну в корне подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса “Евровидение”», — заявил Фрейлинг.

Организаторы конкурса также прокомментировали решение Первого канала отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

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«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие в конкурсе, и мы сделали все от нас зависящее, чтобы этого добиться», — отметили в ЕВС.

Организаторы предложили России два варианта, которые позволили бы государству участвовать в конкурсе. Но Первый канал назвал возможную замену участницы или дистанционное выступление дискриминацией и отказался.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.

Юлия Самойлова, которую Первый канал выбрал представлять Россию на конкурсе в Киеве, не сможет поехать на «Евровидение-2017». Украина закрыла ей въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Визиты на полуостров после его воссоединения с Россией в Киеве считают нарушением государственной границы.

1 канал и ВГТРК не будут транслировать «Евровидение-2017»
20:12 (мск)© Ньюстюб
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