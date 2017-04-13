Глава набсовета «Евровидения» обвинил Украину в подрыве репутации конкурса

«Мы считаем, что решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну в корне подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса “Евровидение”», — заявил Фрейлинг.

Макаревич об отказе в участии Самойловой в «Евровидении»: это глупость с обеих сторон

«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие в конкурсе, и мы сделали все от нас зависящее, чтобы этого добиться», — отметили в ЕВС.

Организаторы предложили России два варианта, которые позволили бы государству участвовать в конкурсе. Но Первый канал назвал возможную замену участницы или дистанционное выступление дискриминацией и отказался.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.