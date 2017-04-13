В школах Минской области появятся «домики доверия»

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области появится новый способ взаимодействия подростков и их родителей с милицией. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.

По его словам, начиная со следующей недели в школах установят специальные информационные ящики — так называемые домики доверия. Туда школьники или их родители, просто неравнодушные граждане смогут помещать, в том числе анонимно, любую информацию, на которую вправе реагировать милиция. В органах внутренних дел, в первую очередь, рассчитывают таким образам узнать о возможных фактах семейного насилия или неблагополучия. Также интересна информация о незаконном распространении алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, других противоправных деяниях, в том числе сексуального характера.

«Домики доверия» будут соответствующим образом обозначены. В учреждениях образования их будут размещать вне обзора камер видеонаблюдения, ведь милиционеров и педагогов интересует любая информация о семейном неблагополучии, в том числе анонимная.

Вскрытие и изъятие обращений будет осуществляться руководством учреждений образования совместно с милицией на условиях конфиденциальности.

Андрей Амбражей отметил, что правонарушения, совершаемые на бытовой почве, отличаются латентностью, а физическое, психологическое или сексуальное насилие члены семьи зачастую терпят месяцы и годы. Вместе с тем в этом году в области на семейно-бытовой почве уже совершено семь бытовых убийств и причинено девять тяжких телесных повреждений.

Инициатива об установке «домиков доверия» возникла на основе планируемой республиканской профилактической акции «Дом без насилия», которая стартует с начала следующей недели и продлится до конца апреля.

«Домики доверия» — не единственный способ установить более тесный контакт милиции с населением. В конце минувшего года на территории Минской области сельские жители могли сообщить правоохранителям о противоправных деяниях, воспользовавшись любым почтовым ящиком для приема писем. Для этого достаточно было просто опустить в почтовый ящик сообщение на бумажном носителе, которое в кратчайшие сроки направлялось в отдел милиции без конверта и почтовой марки. Чаще всего таким способом сельчане сигнализировали о незаконном изготовлении и продаже самогона, а также сообщали о лицах, ведущих асоциальный образ жизни.