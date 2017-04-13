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22:44 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанка уехала жить в США ради Головкина

Маржан Бисалиева: Я мечтала увидеть бой с ним.

6
фотографий
6
фотографий

В июне 2015 года казахстанка Маржан Бисалиева прилетела в Лос-Анджелес по программе Au Pair (студент по обмену в американской семье). Контракт был заключен на год, однако по истечении срока девушка решила остаться в Америке, чтобы строить свою дальнейшую жизнь там. В интервью корреспонденту NUR.KZ Маржан объяснила свое решение.

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Маржан родилась и выросла в городе Талгар Алматинской области. Потом был университет и, как у всех, туманные перспективы.

«До переезда в Америку я работала маркетологом во Всемирной академии бокса. Благодаря этой работе у меня появилась одна из причин, почему я захотела уехать в США — Геннадий Головкин, на бой которого я мечтала попасть. И эта мечта сбылась, когда я переехала в Лос-Анджелес. Это теперь одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни».

По условиям программы, по которой казахстанка оказалась в Америке, девушка должна была год работать няней в американской семье. По словам Маржан, весь этот год пролетел, как самое беззаботное время в ее жизни.

«Я жила в шикарном доме с видом на океан, машина в моем распоряжении, вкусная здоровая еда и весь Лос-Анджелес».

Девушка присматривала за тройняшками по 6 лет, которые помогли Маржан подтянуть ее английский язык.

«Детки эти очень умные, сообразительные и веселые. Каждый день проходил всегда по-разному: игры, занятия разными видами спорта, чтения сказок».

По окончании программы, взвесив все «за» и «против» жизни в Америке, казахстанка все же решила остаться жить в Городе Ангелов.

«Здесь все создано для человека, для его удобства, для его комфортной и достойной жизни, поэтому тут люди живут, а не выживают. В США становишься сильнее и увереннее в себе, потому что тут ты можешь рассчитывать только на себя, никто не будет вытирать тебе слезы».

По мнению Маржан, казахстанское общество полно всяких предрассудков и стереотипов, многих волнует чужое мнение, что скажут соседи или подумают родственники. А в Штатах — все наоборот.

«В США человек свободен во всем! Иди по улице в пижаме или с ярко розовыми волосами, и никто не удивится этому. Люди все открытые, улыбчивые, по сто раз могут извиняться, если так получилось, что они оказались на твоем пути. Оказывается, образ жизни, ход мыслей, цели — все меняется с окружающим тебя обществом. Находясь тут, и я стала больше улыбаться окружающим и меньше думать, что обо мне скажут люди».

Казахстанка рассказывает, что уровень жизни в США соответствует потребностям человека. Люди хоть и много работают, но не отказывают себе в простых удовольствиях.

«Тут могут работать в 3 местах, но все равно успевать сходить в тренажерный зал, посещать самые разные курсы, ходить на выставки, видеться с друзьями и встречать закат на другом конце города. В общем, люди посвящают время не только работе, но и себе, своей семье, своему развитию.

В Казахстане же — если тебе захотелось увидеться с друзьями раз в неделю, то ты всю неделю в чем-то себе отказываешь, чтобы потом посидеть в приличном месте. Если хочешь двухнедельный отпуск раз в год, то весь год копишь средства. В Америке все доступнее, вся страна открыта для того, чтобы ты познавал ее и одновременно себя, ведь в этом и есть цель нашего существования.

В будущем казахстанка планирует поступить в магистратутру, а в данный момент она работает в страховом агенстве ассистентом, параллельно девушка занимается фотосессиями вместе со своим молодым человеком. Встречу с ним девушка называет судьбоносной.

«Еще одна, может и глупая, но судьбоносная причина почему я уехала — мне приснился сон, как я лежу на берегу океана, а ко мне идет шикарный парень с золотистыми волосами. Ровно через год после этого сна я встретила своего парня, с которым очень счастлива! Он из Украины, фотограф, видеомэйкер. Благодаря ему я открыла в себе модельные качества. Мы вместе изучаем Калифорнию, открываем новые места, снимаем разные видео и наслаждаемся жизнью».

Наша соотечественница признается, что больше всего ей тяжело без своей семьи, но их поддержка помогает ей даже на расстоянии.

«Они верят в меня, поддерживают все мои решения и понимают меня. Я не исключаю, что вернусь в Казахстан, ведь это мой родной дом. И я испытываю гордость за ту молодежь, которая возвращается обратно, чтобы служить во благо своей стране. Но пока мое счастье тут, а Америке».

Журналист: Алтын Ныгманова.

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