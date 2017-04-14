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08:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Никита Михалков в Екатеринбурге выступил за супермаркет в Ельцин Центре

Известный российский режиссер, находясь в Екатеринбурге на гастролях, рассказал о своем видении музея Бориса Ельцина.

В Екатеринбурге российский режиссер Никита Михалков в четверг, 13 апреля, ответил на вопрос корреспондента «АиФ-Урал», каким бы он хотел увидеть музей первого президента страны Бориса Ельцина.

«Нужен музей Бориса Николаевича? Обязательно! А этот (кивая в сторону Ельцин Центра — Прим. автора)? Там же сейчас открывается торговый центр? Ну, и продолжайте! А музей надо сделать в квартире Бориса Николаевича и так далее. Или сделайте музей, где будет правда! Но так как эту правду не все хотят слышать, а очень многие ее не знают, то продолжайте развивать торговлю! Хорошее дело!» — заявил Никита Михалков.

В Екатеринбург режиссер приехал со спектаклем «Метаморфозы», который прошел сегодня в Свердловском академическом театре драмы. Эта постановка создана в жанре открытой репетиции с эффектами кино по мотивам произведениям Чехова и Бунина.

Это 20-минутные мини-спектакли в различных вариациях, где в перерывах Никита Михалков делится с публикой историями из профессиональной жизни и рассказывая об игре актеров и вдаваясь в тонкости этой профессии.

Напомним, что ранее режиссер в эфире передачи «Бесогон ТВ» вновь раскритиковал Ельцин Центр, как место свободомыслия с искаженной историей. Эфир был посвящен прошедшим 28 марта митингам против коррупции.

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