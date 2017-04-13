Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
Прохладная погода с дождями и мокрым снегом ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.
Прохладная погода с дождями и мокрым снегом ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.
Об этом рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова, передает БЕЛТА.
По словам Светланы Рыбаковой, на этой неделе преобладающее влияние на погоду в нашей стране оказывают атмосферные фронты от циклонов, которые смещаются по северу Европы. Температурный фон понижается и близок к климатической норме. Не стоит ждать тепла на Пасху.
14 апреля атмосферные фронты обусловят дожди в основном по южной части страны. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от -2 до +4 градусов, днем — 5−11 градусов тепла.
В субботу ночью преимущественно по
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.