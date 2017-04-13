Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные

Об этом рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова, передает БЕЛТА.

По словам Светланы Рыбаковой, на этой неделе преобладающее влияние на погоду в нашей стране оказывают атмосферные фронты от циклонов, которые смещаются по северу Европы. Температурный фон понижается и близок к климатической норме. Не стоит ждать тепла на Пасху.

14 апреля атмосферные фронты обусловят дожди в основном по южной части страны. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от -2 до +4 градусов, днем — 5−11 градусов тепла.

В субботу ночью преимущественно по юго-западной части, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью термометр покажет от -3 до +4 градусов. А днем будет 4−11 градусов тепла. Несколько более теплая погода ожидается только по Брестской области, где может быть до +13.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.