В заснеженном Петербурге машины бьются и буксуют на подъемах

Так, на внешнем кольце КАД в районе стоянки перед съездом на улицу Руставели сошлись две фуры, у одной отцепился прицеп, сообщает Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Эта авария произошла на наших глазах. Грузовик с прицепом занесло, резко стал перестраиваться. Все живы. Удар был сильный, — рассказывает Татьяна. — Люди, куда вы несётесь».

А в другом конце города, на Московском шоссе в районе Шушар, образовалась пробка в сторону города: фуры не могут подняться на путепровод, пишет в группе Никита.

«На Таллинском шоссе, на подъеме к Красному Селу, начали буксовать автобусы. Сзади образуется пробка. Пассажиров помогают довезти водители легковых автомобилей», — сообщает там же Илья.