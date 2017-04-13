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22:38 (мск), источник: Водитель Петербурга

В заснеженном Петербурге машины бьются и буксуют на подъемах

В условиях обильного снегопада в Петербурге настал-таки вечер жестянщика. Очевидцы сообщают о множестве аварий, в том числе с грузовиками. Кроме того, машины буксуют в снежной каше.

Так, на внешнем кольце КАД в районе стоянки перед съездом на улицу Руставели сошлись две фуры, у одной отцепился прицеп, сообщает Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Эта авария произошла на наших глазах. Грузовик с прицепом занесло, резко стал перестраиваться. Все живы. Удар был сильный, — рассказывает Татьяна. — Люди, куда вы несётесь».

А в другом конце города, на Московском шоссе в районе Шушар, образовалась пробка в сторону города: фуры не могут подняться на путепровод, пишет в группе Никита.

«На Таллинском шоссе, на подъеме к Красному Селу, начали буксовать автобусы. Сзади образуется пробка. Пассажиров помогают довезти водители легковых автомобилей», — сообщает там же Илья.

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