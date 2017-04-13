Самойлова прокомментировала решение ЕВС по поводу ее участия в Евровидении

Европейский вещательный союз часом ранее заявил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017» в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считает возможным транслировать конкурс.

«Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», — сказала Самойлова РИА Новости в четверг.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что «Евровидение» еще будет в ее жизни.