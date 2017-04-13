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22:49 (мск), источник: РИА Новости

Самойлова прокомментировала решение ЕВС по поводу ее участия в Евровидении

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представительница России Юлия Самойлова до последнего верила, что ее пустят на «Евровидение-2017». Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году.

Источник: РИА Новости

Европейский вещательный союз часом ранее заявил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017» в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считает возможным транслировать конкурс.

«Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», — сказала Самойлова РИА Новости в четверг.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что «Евровидение» еще будет в ее жизни.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В 2017 году Россию на «Евровидении» должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, но Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Первый канал выразил сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии решения.

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