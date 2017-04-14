Мальчику из Волгограда, усыновление которого итальянцами отменено судом, найдут семью

«Когда решение суда вступит в силу, это будет основанием для того, чтобы устроить мальчика в семью», — сказала Болдырева. Она уточнила, что «с мальчиком все хорошо, он находится в реабилитационном учреждении, ему девять лет, он ходит в школу в Волгограде».

«Информация правоохранительных органов, что он инвалид — ошибочная, у него есть особенности развития, но школьную программу он осваивает. Также не верна информация, что он сирота, его родители лишены родительских прав. Они никаких попыток в восстановлении родительских прав не сделали», — сказала детский омбудсмен. Она отметила, что «пока шел судебный спор, службы опеки активно не занимались поиском кандидатов в приемные родители, это будет сделано после вступления в силу судебного решения».

«По моей информации, усыновители будут пытаться оспаривать эту отмену во всех инстанциях», — отметила Болдырева.

История с побоями

26 мая 2016 года областной суд приостановил рассмотрение иска прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей тогда восьмилетнего мальчика до решения по уголовному делу об избиении ребенка приемным отцом — гражданином Италии Манарином Одезио. 5 июля прошлого года мировой суд в Центральном районе Волгограда приговорил Одезио к штрафу в размере 25 тыс. рублей за нанесение побоев приемному сыну.

Дело о побоях получило широкий резонанс. 31 марта 2016 года гражданин Италии, находясь в Волгограде на улице, нанес несколько ударов по лицу ребенку. Свидетелем произошедшего стал руководитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который вызвал наряд полиции на место происшествия.

Мальчик являлся воспитанником Камышинского детского дома. Весной прошлого года он находился вместе с приемными родителями — супружеской парой из Италии — в Волгограде, где его приемные родители дожидались получения загранпаспорта на ребенка.