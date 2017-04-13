Директор Дорна прокомментировал российским СМИ скандальное интервью

«Я не могу ничего прокомментировать. Не знаю, повлияет ли это интервью на концерты Вани. Что касается негативных высказываний в соцсетях — это личное мнение каждого», — сказал представитель Дорна.

Директор считает, что певец просто подобрал неправильные слова.

А относительно самого интервью могу сказать, что Иван у нас главный. Я не могу говорить ему, что и как делать. Он сам себе продюсер, сам все решает. Это его мнение, и, если он так сказал, значит, считает, что прав. Возможно, он просто подобрал неправильные слова, на которые так отреагировали люди. Так часто бывает, — сказал Андрей Гулык.

В оправдание Дорна директор добавил, что певец выразил мнение ненадлежащим образом.

«Были использованы слова-синонимы, которые, возможно, и не соответствуют окраске. Важно, как он передавал свое мнение. Вероятно, он высказал мнение ненадлежащим образом», — отметил он.

Ранее Дорн в интервью российскому журналисту заявил, что между Украиной и РФ «случилась ссора» и «младшие братья сказали “нет” всему от старшего брата». Кроме того, он открестился от информации о помощи бойцам АТО.