Около 50 новых парков создадут в Москве до конца года

«Это очень непросто — найти для парка площадку, обустроить ее. Сложная задача, но мы стараемся 40−50 парков каждый год добавлять в Москве», — отметил он.

Благоустройство зеленых зон проводится с учетом мнения жителей. Половина работ финансируется за счет города, а остальное создается на средства инвесторов.

Кроме того, продолжатся работы по реконструкции улиц и созданию пешеходных зон, в том числе по программе «Моя улица». В этом году будут благоустроены более 80 столичных территорий протяженностью свыше 50 километров.

При реконструкции улиц ремонтируется ливневая канализация, газопроводы и трубопроводы, а электрически кабели укладываются под землю. «Срок службы новых коммуникаций минимум полсотни лет», — уточнил Сергей Собянин.

К 870-летию Москвы планируется открыть парк «Зарядье», а также создать от него до Лубянской площади пешеходный маршрут, который пройдет через Политехнический музей и Ильинский сквер.

Кроме того, завершится реконструкция площади около Белорусского вокзала. «Закончили вопросы, связанные с заменой коммуникаций, в этом году приступим к благоустройству. Я думаю, что к осени все основные работы там будут закончены», — рассказал Мэр Москвы.

Он добавил, что после этого на площадь Тверская Застава вернут памятник писателю Максиму Горькому.