С 1 мая интервал движения поездов на МЦК сократится до пяти минут

«Это существенное, почти на 20 процентов, увеличение провозной способности», — заявил он. Чтобы МЦК могло перевозить больше пассажиров, планируется изменить конфигурацию вагонов и расстановку в них кресел. Планируется также строить новые выходы и интегрировать кольцо с пригородными поездами.

«Никто не ожидал, что количество пассажиров будет так динамично расти. Предполагалось года через два-три их число достигнет 400 тысяч. Оно уже сегодня приближается к этой цифре. Уже некоторые перегоны перегружены, поэтому мы с “Российскими железными дорогами” активно работаем над тем, чтобы увеличить провозную способность МЦК», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, Московское центральное кольцо помогло разгрузить некоторые ветки подземки, а для жителей ряда районов оно стало полноценным метрополитеном. «Сегодня уже можно точно сказать, что МЦК — проект, который удался», — подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что в последние годы активно развивается и набирает популярность весь общественный транспорт столицы: «Если посчитать передвижение на всех видах транспорта, — я имею в виду и пригородные электрички, и МЦК, и метро, и наземный городской транспорт, — то каждый день на полмиллиона человек стало больше пользоваться общественным транспортом. Это что означает? Это означает, что эти полмиллиона ушли с дорог».

Благодаря этому на дорогах реже случаются восьми- и девятибалльные заторы, а движение хоть и не намного, но улучшается, притом что машин становится только больше. «Понятно, что есть пиковые дни, когда много перекрытий или ремонтных работ, но в целом движение постепенно улучшается. Если сравнить с тем, что было в 2012—2013 годах, есть разница», — сказал Мэр Москвы.