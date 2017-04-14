Общегородская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Общегородская ярмарка развернулась сегодня на центральной площади Владивостока. Жители и гости города могут приобрести здесь картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Представлены на ярмарке и сезонные товары, например, саженцы. Ярмарка будет также работать и завтра, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Сотни владивостокцев с ранней весны до глубокой осени делают запасы на ярмарке. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 14 апреля, с 08.00 до 19.00 и в субботу, 15 апреля, с 09.00 до 18.00. Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.