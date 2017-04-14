Для участников парада Победы сошьют 11 тысяч комплектов военной формы

«Основным видом формы для участников парада Победы будут костюмы, которые представляют собой специальную парадную форму одежды с учетом установленного цвета для каждого вида Вооруженных сил и рода войск», — сказали в военном ведомстве. Там уточнили, что участники парада в Москве будут одеты в форму защитного, синего и черного цвета, а для женщин-военнослужащих шьется форма белого цвета.

В Параде Победы в Москве примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов

«Суворовцам и нахимовцам предприятия шьют кителя с воротником-стойкой и брюки черного цвета с лампасом», — добавили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что «впервые на параде Победы зрители увидят парадный расчет Общевойсковой академии, который будет одет в кителя с воротником-стойкой цвета морской волны, а военной Академии ВКС — синего цвета соответственно».

В Минобороны также информировали, что один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, будет одет в новую форму, которая представляет собой синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.

Как сообщили в «БТК групп», предприятие произвело к параду более 280 тысяч единиц различных изделий формы одежды (кителя, брюки, обувь и т. д. ).

АО «Военторг» в свою очередь рассказало, что осуществляет индивидуальный пошив более 1,5 тысяч комплектов парадной формы для участников парада не только в Москве, но и в других городах России.