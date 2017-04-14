Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Первый космонавт Украины ответил на перенос Дня космонавтики
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

На авиасубсидии для Дальнего Востока уйдет 12,5 млрд рублей

До 2019 года объем субсидий из федерального бюджета на авиаперевозки с Дальнего Востока в европейскую часть страны составит 12,5 млрд рублей, сообщили ИА Дейта в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА


За счет господдержки по «дальневосточному разделу» госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» льготным тарифом смогут воспользоваться примерно два миллиона дальневосточников.

«Чтобы регулировать тарифы перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, государство будет субсидировать потери транспортных предприятий. Это обеспечит транспортную доступность для дальневосточников, включая малообеспеченные слои населения», — пояснил замглавы минвостокразвития Артур Ниязметов.

Ранее ИА Дейта сообщало, что такие востребованные направления, как, например, Владивосток-Москва, обслуживает только «Аэрофлот» и его дочерняя региональная компания. Другие авиаперевозчики отказались от них — якобы из-за убыточности.

Вилитари Филатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пропавшего украинца ищут в Магадане
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
США заподозрили Россию в сокрытии сведений о сирийском химоружии
Украину обвинили в подрыве репутации «Евровидения»
Анкара рассматривает закупку российских С-400
В Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь