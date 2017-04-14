На авиасубсидии для Дальнего Востока уйдет 12,5 млрд рублей



За счет господдержки по «дальневосточному разделу» госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» льготным тарифом смогут воспользоваться примерно два миллиона дальневосточников.



«Чтобы регулировать тарифы перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, государство будет субсидировать потери транспортных предприятий. Это обеспечит транспортную доступность для дальневосточников, включая малообеспеченные слои населения», — пояснил замглавы минвостокразвития Артур Ниязметов.

Ранее ИА Дейта сообщало, что такие востребованные направления, как, например, Владивосток-Москва, обслуживает только «Аэрофлот» и его дочерняя региональная компания. Другие авиаперевозчики отказались от них — якобы из-за убыточности.

Вилитари Филатов.