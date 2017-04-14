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03:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Праздник Светлой Пасхи во Владивостоке отметят крестным ходом

Также епархия РПЦ проведет тематическую программу, а на Спортивной набережной пройдут народные гулянья.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Крестным ходом отметят Пасху православные Владивостока в воскресенье, 16 апреля. Шествие верующих начнется в 12.00 часов от Покровского кафедрального собора и завершится на площади Борцов революции. Также 16 апреля пройдут тематические концертные мероприятия на набережной и в парке Победы, сообщает ИА PrimaMedia.

Участники крестного хода пройдут традиционным маршрутом от Покровского кафедрального собора вниз по Океанскому проспекту к центральной площади Владивостока. Пасхальный Крестный ход пройдет во Владивостоке по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина.

Справка: Крестный ход — это торжественное шествие священнослужителей и верующих с иконами, хоругвями (церковными знаменами) и другими святынями. Такая служба освящает большие территории.

Крестные ходы совершаются несколько раз в году — на Пасху, Крещение, в праздник второго Спаса для водоосвящения, а также в честь святынь и великих церковных или государственных событий. Бывают также и чрезвычайные крестные ходы, устанавливаемые церковью по особо важным случаям: при вражеских нашествиях, голоде, засухе или иных бедствиях.

Также в праздник Пасхи, 16 апреля, в православных церквях Владивостока пройдут праздничные богослужения.

На открытой концертной площадке в парке Победы (проспект Столетия Владивостока, 103а) в 12.00 часов епархия РПЦ проведет тематическую концертную программу. Жителей и гостей города ждут концерт, конкурсы, выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. Для маленьких гостей праздника будут организованы детские игровые площадки. Кроме того, здесь состоится освящение пасхальных куличей и яиц, которые горожане принесут с собой.

На набережной Спортивной гавани пройдут народные гулянья в честь Пасхи. В программе мероприятия — концерт, игры, викторины. Со сцены прозвучат тематические композиции, воспевающие светлый день Пасхи, народные песни и песни о России. На сцену выйдут народный хор «Русская песня», хор «Улыбка», украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица», народный хор «Дети войны» и другие коллективы и солисты.

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