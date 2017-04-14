Праздник Светлой Пасхи во Владивостоке отметят крестным ходом
Также епархия РПЦ проведет тематическую программу, а на Спортивной набережной пройдут народные гулянья.
Также епархия РПЦ проведет тематическую программу, а на Спортивной набережной пройдут народные гулянья.
Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.
Крестным ходом отметят Пасху православные Владивостока в воскресенье, 16 апреля. Шествие верующих начнется в 12.00 часов от Покровского кафедрального собора и завершится на площади Борцов революции. Также 16 апреля пройдут тематические концертные мероприятия на набережной и в парке Победы, сообщает ИА PrimaMedia.
Участники крестного хода пройдут традиционным маршрутом от Покровского кафедрального собора вниз по Океанскому проспекту к центральной площади Владивостока. Пасхальный Крестный ход пройдет во Владивостоке по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина.
Справка: Крестный ход — это торжественное шествие священнослужителей и верующих с иконами, хоругвями (церковными знаменами) и другими святынями. Такая служба освящает большие территории.
Крестные ходы совершаются несколько раз в году — на Пасху, Крещение, в праздник второго Спаса для водоосвящения, а также в честь святынь и великих церковных или государственных событий. Бывают также и чрезвычайные крестные ходы, устанавливаемые церковью по особо важным случаям: при вражеских нашествиях, голоде, засухе или иных бедствиях.
Также в праздник Пасхи, 16 апреля, в православных церквях Владивостока пройдут праздничные богослужения.
На открытой концертной площадке в парке Победы (проспект Столетия Владивостока, 103а) в 12.00 часов епархия РПЦ проведет тематическую концертную программу. Жителей и гостей города ждут концерт, конкурсы, выставка
На набережной Спортивной гавани пройдут народные гулянья в честь Пасхи. В программе мероприятия — концерт, игры, викторины. Со сцены прозвучат тематические композиции, воспевающие светлый день Пасхи, народные песни и песни о России. На сцену выйдут народный хор «Русская песня», хор «Улыбка», украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица», народный хор «Дети войны» и другие коллективы и солисты.