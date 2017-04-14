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02:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа самая безопасная страна в мире

Самой безопасной страной мира в 2017 году оказалась Финляндия. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Источник: Reuters

Финляндия возглавила рейтинг, состоящий из 136 позиций. Это государство также лидировало в аналогичном списке, опубликованном в октябре 2016 года.

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Замыкает тройку Исландия. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Россия в данном перечне заняла 109-ю строчку. Ее соседями оказались Перу (108-я позиция) и Камерун (110-е место).

При составлении рейтинга учитываются, в частности, ситуация с преступностью и терроризмом, а также военные конфликты.

В четверг, 13 апреля, ВЭФ признал Колумбию самым опасным государством мира. В топ-10 таких стран также вошла Украина.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация. Она наиболее известна своими ежегодными встречами в Давосе, на которых обсуждается международная проблематика. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных организаций из разных стран, в том числе из России.

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