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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Пешеход отправился под арест в Приморье

Во Владивостоке пешеход получил пять суток ареста, сообщает ИА «Дейта».

«Еще 11 апреля текущего года мужчина, нарушая Правила дорожного движения (ПДД), перешел проезжую часть на улице Спортивная в неположенном месте и был привлечен сотрудниками ГИБДД к административной ответственности. Так как пешеход имел ранее неоплаченный штраф, в отношении него был составлен протокол», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Еще в декабре прошлого года этот 47-летний житель Владивостока был оштрафован за управление машиной без страхового полиса. Штраф в размере 800 рублей в установленный законом срок он не выплатил.

«Мужчину доставили в судебный участок. В ходе судебного разбирательства свою вину он признал. Мировой судья Ленинского района Владивостока, рассмотрев дело, приговорил его к аресту сроком на пять суток», — говорится в сообщении.

ГИБДД Владивостока напоминает, что закон предусматривает ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД вплоть до ареста на срок до 15 суток.

Анна Иваницына.

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