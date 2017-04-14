Пешеход отправился под арест в Приморье
Во Владивостоке пешеход получил пять суток ареста, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке пешеход получил пять суток ареста, сообщает ИА «Дейта».
«Еще 11 апреля текущего года мужчина, нарушая Правила дорожного движения (ПДД), перешел проезжую часть на улице Спортивная в неположенном месте и был привлечен сотрудниками ГИБДД к административной ответственности. Так как пешеход имел ранее неоплаченный штраф, в отношении него был составлен протокол», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
Еще в декабре прошлого года этот 47-летний житель Владивостока был оштрафован за управление машиной без страхового полиса. Штраф в размере 800 рублей в установленный законом срок он не выплатил.
«Мужчину доставили в судебный участок. В ходе судебного разбирательства свою вину он признал. Мировой судья Ленинского района Владивостока, рассмотрев дело, приговорил его к аресту сроком на пять суток», — говорится в сообщении.
ГИБДД Владивостока напоминает, что закон предусматривает ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД вплоть до ареста на срок до 15 суток.
Анна Иваницына.