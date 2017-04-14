Удушающий запах бензина испортил утро многим хабаровчанам
Как считает дальневосточный эколог, причин возникновения смрада может быть несколько.
Как считает дальневосточный эколог, причин возникновения смрада может быть несколько.
Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.
Сильный запах бензина ощутили хабаровчане во многих частях города. Причин возникновения может быть несколько: начиная с деятельности НПЗ и заканчивая выпаркой цистерн, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель регионального отделения в Хабаровском крае Всероссийской политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Виктор Сайков.
Еще с самого утра хабаровчане ощутили неприятный запах нефтепродуктов. Запах чувствовался в различных частях города, будь то центр, или же окраина. Как пояснил Виктор Сайков, делать
— Запах отчетливо ощущается на территории нефтеперерабатывающего завода, пивзавода «Балтика» и школы № 38. Последние пару дней в Хабаровске отмечался достаточно сильный ветер. Он мог скрывать этот запах. А когда погода успокоилась, все всплыло наружу. Если брать «виновником торжества» НПЗ, то у него есть открытые хранилища для рекультивации. Возможно, запах идет оттуда. Но сказать точно я не могу. Запах также может идти и от
Но при этом Виктор Сайков отметил, что если виной всему действительно нефтеперерабатывающий завод, то необходимо предпринимать меры по повышению экологичности производства.
— Нужно сыпать реагенты, устанавливать специальные фильтры. В идеале, конечно же, нужно выносить такие предприятия как НПЗ за территорию города. Сейчас же такое сделать тяжело, поскольку наш завод уже давно стоит, и стоит он почти в центре города, — добавил Виктор Сайков.