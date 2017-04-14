Удушающий запах бензина испортил утро многим хабаровчанам

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Сильный запах бензина ощутили хабаровчане во многих частях города. Причин возникновения может быть несколько: начиная с деятельности НПЗ и заканчивая выпаркой цистерн, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель регионального отделения в Хабаровском крае Всероссийской политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Виктор Сайков.

Еще с самого утра хабаровчане ощутили неприятный запах нефтепродуктов. Запах чувствовался в различных частях города, будь то центр, или же окраина. Как пояснил Виктор Сайков, делать какие-то однозначные выводы об источнике запаха пока рано.

— Запах отчетливо ощущается на территории нефтеперерабатывающего завода, пивзавода «Балтика» и школы № 38. Последние пару дней в Хабаровске отмечался достаточно сильный ветер. Он мог скрывать этот запах. А когда погода успокоилась, все всплыло наружу. Если брать «виновником торжества» НПЗ, то у него есть открытые хранилища для рекультивации. Возможно, запах идет оттуда. Но сказать точно я не могу. Запах также может идти и от каких-нибудь складов. Причиной возникновения запаха керосина могла быть выпарка цистерн от содержащейся внутри нефти. Всего у нас в городе есть две площадки, где проводятся такие работы. Первая находится в Северном микрорайоне, за НПЗ. Вторая же располагается в южном, ближе к школе ДОСААФ, — сообщил Виктор Сайков.

Но при этом Виктор Сайков отметил, что если виной всему действительно нефтеперерабатывающий завод, то необходимо предпринимать меры по повышению экологичности производства.

— Нужно сыпать реагенты, устанавливать специальные фильтры. В идеале, конечно же, нужно выносить такие предприятия как НПЗ за территорию города. Сейчас же такое сделать тяжело, поскольку наш завод уже давно стоит, и стоит он почти в центре города, — добавил Виктор Сайков.